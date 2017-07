Tesla: Elon Musk promet des informations sur le "Model 3" dimanche

Le PDG de Tesla Elon Musk promet de livrer davantage d'informations ce dimanche sur le "Model 3", la voiture électrique de milieu de gamme avec laquelle il veut conquérir le grand public.

M. Musk pourrait notamment donner les dates de démarrage de production et de début des livraisons aux clients.

"Elon Musk ayez pitié s'il vous plaît. Ça m'est égal si vous dites le 31 juillet - Mais les spéculations sur la sortie du Model 3 doivent cesser", l'a interpellé un internaute sur Twitter.

"Des informations dimanche", lui a répondu simplement M. Musk.

Le "Model 3", présenté comme une berline de milieu de gamme, est censé permettre à Tesla de produire environ 500.000 véhicules en 2018 et un million à l'horizon 2020. Le spécialiste des véhicules électriques n'a produit que 84.000 voitures en 2016.

Cette automobile sera vendue au prix de base de 35.000 dollars, soit moitié moins que les modèles vendus actuellement par Tesla, et sa production est censée démarrer en juillet avec de premières livraisons attendues avant la fin de l'année.

Elle a suscité une forte demande et va donc obliger Tesla, qui ne vend actuellement que deux modèles -- Model S, une berline de luxe, et le Model X, un SUV haut de gamme -- à accélérer la production.

Les espoirs placés dans le "Model 3" ont permis à Tesla de devenir récemment le premier groupe automobile américain par capitalisation boursière, en dépit du fait que General Motors (GM) et Ford produisent des millions de voitures par an et ont dégagé des milliards de dollars de bénéfices l'an dernier, contre une perte pour leur rival.

Tesla était valorisé à près de 60 milliards de dollars vendredi à Wall Street, contre un peu plus de 52 milliards seulement pour GM.