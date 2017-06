Toshiba: assemblée générale des actionnaires en pleine crise

Le conglomérat japonais Toshiba tient mercredi matin l'assemblée générale de ses actionnaires, réunion qui s'annonce tendue alors que le géant traverse une énorme crise financière et s'avère incapable de tenir ses promesses.

Après un scandale de malversations comptables qui a décimé sa direction en 2015, Toshiba est désormais plombé par les mauvais calculs de sa filiale nucléaire américaine Westinghouse, mise en faillite et où existent aussi des soupçons d'irrégularités d'ex-responsables.

C'est dans ce contexte, et alors que l'action Toshiba est menacée d'être purement et simplement radiée de la Bourse, que les dirigeants doivent s'exprimer devant des petits porteurs qui ont de plus en plus de mal à croire leurs propos.

Toshiba repousse sans cesse l'échéance de la publication de son bilan financier de l'année comptable passée (avril 2016 à mars 2017): il ne sera au mieux disponible que le 10 août et sera, c'est confirmé par le groupe, calamiteux, avec une perte nette qui devrait avoisiner les 1.000 milliards de yens (8 milliards d'euros).

Une heure et demie avant l'ouverture de l'assemblée (prévue à 01H00 GMT), Toshiba n'avait toujours pas annoncé avoir signé, comme il l'avait pourtant quasiment garanti, l'accord de vente de sa filiale de puces-mémoires, Toshiba Memory, à un consortium nippo-américain mené par un fonds semi-public japonais.

Une partie des médias ont écrit tôt mercredi matin que "Toshiba avait abandonné l'idée de signer ce mercredi, car les préparatifs prenaient plus de temps que prévu".

"Nous ne pouvons pas commenter ces informations de presse, mais nous envisageons de publier un communiqué avant l'assemblée", a déclaré une porte-parole de Toshiba à l'AFP, ajoutant que des explications seraient données quelle que soit la situation.

Les embuches existent, dont l'opposition résolue à la vente du partenaire de Toshiba dans les mémoires depuis 17 ans, l'Américain SanDisk (groupe Western Digital), mais le patron de Toshiba, Satoshi Tsunakawa, les a publiquement minimisées la semaine passée en affichant une grande confiance dans la possibilité d'aboutir à un accord en quelques jours.

C'est cette cession et les quelque 2.000 milliards de yens (16 milliards d'euros) qu'elle doit rapporter qui sont censés sortir en partie Toshiba de la panade et éviter la suppression de son action sur les marchés de Tokyo et Nagoya.

La façon dont M. Tsunakawa présente la situation lors des conférences de presse et son relatif optimisme pour résoudre la crise sont si souvent démentis par les faits qu'il risque d'affronter ce mercredi des actionnaires en colère.

Le cours de l'action Toshiba a quasiment été divisé par deux en deux ans, depuis les révélations sur des irrégularités comptables de grande ampleur dont se sont rendus coupables plusieurs PDG successifs entre 2008/2009 et 2014/2015.