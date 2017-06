Total pourrait vendre gaz et électricité directement aux particuliers

Le patron du géant pétrolier Total Patrick Pouyanné a dit mardi réfléchir à vendre directement du gaz et de l'électricité aux particuliers sous la marque du groupe.

"Acheter un jour directement du gaz et de l'électricité à Total? J'espère bien!", a dit le PDG, interrogé dans l’émission Ecorama diffusée sur le portail d'informations économiques Boursorama.

"Nous travaillons aujourd'hui pour voir sous quelle marque nous allons continuer en France. Ça pourrait être Total, ce qui semble assez naturel. Les Français connaissent Total", a-t-il ajouté.

"On a fait un sondage d'ailleurs intéressant auprès des consommateurs français, en leur demandant de mettre en rang les diverses compagnies qui distribuaient du gaz et de l'électricité. Total apparaît comme parmi les trois premiers, alors que nous ne le faisons pas. Comme quoi la réputation de notre entreprise est assez forte en France. Donc c'est une question que nous nous posons légitimement", a-t-il précisé.

Total, qui compte accroître d'ici à 2035 sa présence dans la chaîne du gaz, de l'électricité et des énergies renouvelables, a racheté en 2016 Lampiris, un fournisseur belge qui lui a permis de mettre un pied dans la fourniture de gaz et d'électricité aux particuliers en Belgique et en France.

Le groupe sert déjà en gaz des acteurs industriels et commerciaux en Europe, alors "pourquoi ne pas le vendre aux particuliers?", a déclaré M. Pouyanné.

"A la fin, cela pourrait être bon pour les clients s'il y a un peu de concurrence dans ce segment-là !", a-t-il souligné.

En France, le marché de l'énergie est totalement ouvert à la concurrence depuis le 1er juillet 2007 et une trentaine de fournisseurs s'affrontent dans chacune des énergies.

Dans l'électricité, près de 4,88 millions de sites (soit 15,1%) sur un total de 32,1 millions avaient opté pour une offre commerciale à la fin mars, principalement auprès d'Engie (ex-GDF Suez), selon un récent bilan publié jeudi par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), le gendarme du secteur.

Dans le gaz, quelque 4,8 millions de sites résidentiels sur 10,6 millions (soit 47%) avaient choisi une offre à prix libres à la fin de l'année, dont 2,48 millions chez un fournisseur autre qu'Engie.