UE: Macron propose d’ici 2024 que la France et l'Allemagne unifient leurs marchés

Emmanuel Macron a proposé mardi une "impulsion franco-allemande", consistant à "intégrer totalement" les marchés des deux pays en "appliquant les mêmes règles à nos entreprises, du droit des affaires au droit des faillites".

Dans cet esprit il a souhaité "réviser le Traité de l’Elysée" - conclu en 1963 par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer et qui scellait la réconciliation entre la France et la République fédérale d’Allemagne.