Ukraine: départ du patron de la PrivatBank, "stabilisée" après son sauvetage

Le patron de la première banque ukrainienne, PrivatBank, a donné sa démission, estimant que l'établissement était "stabilisé" six mois après sa nationalisation décidée dans l'urgence pour éviter une crise financière au pays, a annoncé lundi la société.

Olexandre Chlapak a informé le conseil de surveillance de la banque de sa décision qui doit être examinée lors de sa prochaine réunion fin juillet, a indiqué PrivatBank dans un communiqué, trois jours après l'annonce par le gouvernement d'une nouvelle recapitalisation de 1,3 milliard d'euros.

"Olexandre Chlapak a rempli en totalité les objectifs fixés concernant la stabilisation de la banque et la réalisation d'un audit de la situation financière de PrivatBank, et il prévoit d'achever au plus vite sa mission anticrise au poste de président du directoire", a expliqué le groupe. "La banque a été stabilisée et un développement stable est assuré".

Premier établissement de l'ex-république soviétique dont il regroupe le tiers des dépôts, PrivatBank a été nationalisée en catastrophe un dimanche soir fin décembre.

L'objectif était d'éviter une faillite risquant d'entraîner un effet domino dans le secteur bancaire et d'entraver la reprise de l'économie ukrainienne après plusieurs années d'effondrement.

La banque centrale avait alors évalué à 5,6 milliards de dollars le manque en capital de la banque, qui était contrôlée alors par le puissant oligarque Igor Kolomoïski, un rival du président Petro Porochenko. Selon elle, 97% des crédits étaient accordés à des partenaires d'affaires des propriétaires, ce qui posait des risques concernant son remboursement.

Depuis, les pouvoirs publics ont recapitalisé la banque à hauteur d'environ quatre milliards d'euros auxquels s'ajoute une nouvelle injection de 38 milliards de hryvnas (1,3 milliard d'euros) adoptée vendredi en conseil des ministres.

"La banque se trouvait dans une situation pire qu'évaluée au moment de son passage" dans le giron de l'Etat, a expliqué le ministère des Finances dans un communiqué.

L'assainissement du secteur bancaire reste l'une des demandes majeures du Fonds monétaire international en échange de son soutien financier à Kiev, dont les difficultés ont été aggravées par trois ans de guerre avec les séparatistes prorusses qui a fait plus de 10.000 morts dans l'Est industriel.