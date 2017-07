Un fonds américain a racheté à Bic certaines activités de Bic Graphic

Le groupe Bic a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi avoir cédé certaines activités de son ancienne division de produits promotionnels Bic Graphic, à un fonds d'investissement américain, H.I.G Capital, pour 80 millions de dollars (environ 71 millions d'euros).

C'est la concrétisation d'un accord de vente rendu public le 6 juin.

Ce montant comprend 70 millions de dollars en numéraire et 10 millions "au travers d'une dette subordonnée à 6 ans et portant intérêt capitalisé de 7% par an", précise un communiqué.

Les activités nord-américaines de Bic Graphic, ainsi que leur approvisionnement en matières premières (sourcing) en Asie, avaient été mises en vente en février après une revue stratégique sur la division initiée en 2016.

Cette transaction se traduira sur les résultats 2017 du groupe Bic, par une perte nette estimée à 5 millions d'euros, "sous réserve de derniers ajustements".

Division ancienne du groupe comptant 2.500 salariés, principalement aux Etats-Unis, Bic Graphic était depuis des années peu rentable et en déclin, souffrant de l'évolution du marché américain vers des produits de marquage publicitaire à moindre coût.

Bic Graphic avait réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 311,5 millions d'euros, en repli de 2,5% sur un an (-1,9% à devises constantes).

Les ventes des activités destinées à être cédées avaient totalisé 246,6 millions d'euros sur la période.

Le groupe a conservé en revanche les activités de Bic Graphic en Europe et dans les marchés émergents, qui sont rattachées à ses divisions grand public (stylos, rasoirs et briquets) au niveau régional.

Cette restructuration devrait toutefois impliquer la suppression de quelque 150 postes en Espagne, en raison de l'arrêt programmé de Norwood, une activité de Bic Graphic proposant du marquage publicitaire sur des produits autres que ceux du groupe.