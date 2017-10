Un millier de brebis à Lyon contre le plan loup

Des centaines d'éleveurs accompagnés d'un millier de brebis ont manifesté lundi dans les rues de Lyon contre le futur plan loup, accusé "de donner tous les droits" au prédateur.

Entre 1.000 et 1.500 éleveurs selon les organisateurs (550 selon la préfecture) avaient fait le déplacement depuis les départements alpins et du Massif Central, les plus touchés par l'animal. Ils étaient précédés de 1.200 brebis qui avançaient au son des cloches, escortées par plusieurs bergers, donnant aux rues de Lyon des allures d'alpage.

Sur une pancarte, un éleveur de Haute-Savoie s'agace: "nous ne sommes plus des éleveurs, nous sommes des nourrisseurs d'espèces protégées". D'autres portaient des tee-shirts avec des photos de brebis éventrées et appelaient à "sauver les alpages".

"Dans le futur plan, les loups ont tous les droits, les brebis aucun", lance Emmanuelle Cazottes, éleveuse venue de l'Aveyron pour manifester contre le prochain plan loup pour la période 2018-2023, en cours de négociations entre syndicats agricoles, associations de protection des animaux et représentants de l'Etat.

Selon Nicolas Merle, président des Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes, il pose deux problèmes majeurs en privilégiant les tirs de défense et d'effarouchement sur l'abattage; et en conditionnant les indemnisations des éleveurs à la mise en place de mesures de protection.

Les éleveurs, eux, veulent un plan "qui permette zéro attaque sur les troupeaux", ajoute-t-il. En 2016, plus de 10.000 bêtes ont été tuées face à une population de loups en constante augmentation depuis son retour en France par l'Italie au début des années 90 (360 loups, soit + 22% en un an).

En août, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, avait appelé à "sortir de l'approche comptable du nombre de prélèvements mensuels, qui embrase le débat public chaque année".

Ce nouveau plan, en cours d'élaboration par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) d'Auvergne Rhône-Alpes, chargée du dossier au niveau national, était au programme d'une nouvelle réunion mardi en préfecture de Lyon mais elle a été annulée sine die. Les représentants des éleveurs avaient claqué la porte de la précédente en septembre.

Une poignée de parlementaires devraient par ailleurs être reçus à l’Élysée sur le sujet le 8 novembre, selon Emilie Bonnivard, députée LR de la Savoie, présente dans le cortège.

Le dernier arrêté en vigueur permet l'abattage de 40 loups entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018. A la fin de l'été, période la plus dangereuse avec les brebis en pâturage, 22 loups avaient été tués.

Le carnivore, présent sur 90% du territoire français jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, avait disparu de France dans les années 1930.