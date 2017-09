Une délégation de 45 entreprises françaises en Inde

Une importante délégation de 45 entreprises françaises a débuté lundi un déplacement de quatre jours en Inde destiné à renforcer les liens économiques avec le géant démographique d'Asie du Sud.

Cette visite a pour but de "développer dans la durée du business pour les entreprises françaises et pour l'économie française", a déclaré le président du Medef Pierre Gattaz lors d'une rencontre avec la presse à New Delhi.

Arrivé dimanche soir à New Delhi, le groupe se rendra ensuite à Bombay, capitale économique de l'Inde, puis Bangalore, pôle de l'informatique indienne. Des poids lourds dans leur secteur comme la SNCF, Airbus, EDF ou Dassault y côtoient des PME.

L'Inde et sa croissance démographique attisent les appétits des entreprises mondiales. Bien conscient de cet intérêt, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi impose des conditions très strictes de production locale dans le but de développer son tissu industriel et de stimuler les nécessaires créations d'emplois.

La croissance du géant indien connaît cependant un sérieux ralentissement, tombée à 5,7% en glissement annuel sur le trimestre avril-juin, soit son plus bas niveau depuis trois ans.

L'investissement privé n'arrive pas à décoller, en raison des difficultés d'emprunt auprès de banques tétanisées par des créances toxiques, à quoi se sont ajoutés les deux chocs successifs en quelques mois de la démonétisation et de l'entrée en vigueur d'une TVA harmonisée.

Un millier d'entreprises françaises sont présentes en Inde.

En 2016, le commerce bilatéral entre la France et l'Inde s'est élevé à 8,6 milliards d'euros. Le solde reste en faveur de New Delhi mais tend à se rééquilibrer ces dernières années.