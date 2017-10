Vinci Airports enregistre des records de fréquentation pendant l'été

Vinci Airports, filiale de Vinci exploitant des aéroports, a annoncé jeudi une croissance de 12,2% du trafic dans les aéroports de son réseau mondial avec des records de fréquentation pendant la saison estivale dans la plupart des plateformes qu'il gère.

Au Portugal, les dix aéroports du réseau, situés sur le continent, aux Açores et à Madère, ont réalisé "de très loin leur meilleure saison estivale", avec 16,6 millions de passagers accueillis entre juillet et septembre, soit une hausse de 14,7%", explique le groupe dans un communiqué. Cette croissance est soutenue par l'ouverture de nouvelles lignes vers l'Afrique et la Grande-Bretagne et les taux de remplissage élevés des compagnies low-cost.

Au Cambodge, ses trois aéroports ont fait un bond de 31% grâce à l'arrivée de nouvelles compagnies et des ouvertures de lignes comme une liaison quotidienne entre Dubaï et Phnom Penh. L'aéroport de la capitale a accueilli plus d'un million de passagers au troisième trimestre.

En France, les dix plateformes opérées par le groupe ont vu leur trafic progresser de près de 9,9% avec Nantes Atlantique qui enregistre pour la première fois le cap des 5 millions de passagers sur 12 mois glissants, porté là aussi par les low-cost et l'ouverture de nouvelles lignes internationales, selon le groupe.

A Lyon-Saint Exupéry, le trafic est en croissance de 7,5% grâce notamment au "rebond du trafic international hors Europe, notamment vers la Turquie et l'Afrique du Nord".

Au Chili, le trafic a progressé de 12,6% à Santiago.

Au Japon, les aéroports d'Osaka Itami et de Kansai enregistrent 8,5% de croissance bénéficiant à Kansai de la reprise du trafic avec l'Europe.

En République Dominicaine, "l'enchainement de phénomènes météorologiques et la crise au Venezuela ont modéré la performance du troisième trimestre" des six aéroports gérés, souligne le groupe.

Vinci Airports assure le développement et l'exploitation de 35 aéroports en France, au Portugal, au Cambodge, au Japon, en République dominicaine, au Chili et au Brésil.