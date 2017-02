Viva Technology veut devenir le "Cannes des start-up"

Le salon Viva Technology, dont la deuxième édition aura lieu à Paris en juin, doit devenir pour l'écosystème des start-up et l'innovation ce que le festival de Cannes est pour le cinéma, a estimé mardi son cofondateur Maurice Lévy.

"On veut devenir l'événement mondial incontournable qui se déroule en Europe", a résumé Maurice Lévy, le président du directoire de Publicis qui coorganise le salon avec le groupe Les Echos.

"A l'instar de ce qui se passe avec le festival de Cannes (pour le cinéma), on voudrait être l'événement du numérique, de même valeur, de même poids", a déclaré le publicitaire lors de la présentation de la deuxième édition de la manifestation, à l'Elysée.

"Ce salon a déjà réuni les plus grands entrepreneurs de la planète et continue à le faire", a relevé le président François Hollande, parrain de l'événement. D'autant que la France a "depuis plusieurs années voulu être un environnement aussi propice que possible pour les start-up, pour les entreprises technologiques".

"Nous devons soutenir l'innovation dans les prochaines années. Dans la compétition, dans la mondialisation, ce sont les pays qui ont fait le plus d'efforts en matière d'innovation, de recherche, privée et publique, mais aussi de traduction de cette innovation dans les procédés de commercialisation, qui remporteront des marchés", a-t-il estimé.

"Faisons confiance à d'autres pour parler de nos handicaps. Mais nous, nous devons valoriser nos atouts, nos capacités de croissance, notre technologie et nos entrepreneurs. C'est ça le but de Viva Technology", a insisté le président.

"Il faut aujourd'hui avoir son grand événement international dans la tech pour compter dans le monde de l'innovation. La France ne l'avait pas et ce n'était pas normal", a renchéri la secrétaire d'Etat au Numérique Axelle Lemaire.

Les organisateurs se sont félicités du succès de la première édition de Viva Technology --on dit généralement "Viva Tech"--, fin juin 2016: le salon a accueilli 45.000 personnes en trois jours et 5.000 entreprises ont participé.

Pour la deuxième édition, du 15 au 17 juin au Parc des expositions de la Porte de Versailles, ils attendent quelque 50.000 personnes. L'événement comportera des rencontres pour les start-up, des démonstrations et des conférences, mais aussi "plus de fun" avec notamment un grand tournoi d'e-sport.

Le groupe LVMH, maison mère des Echos, va saisir l'occasion pour lancer cette année un concours de start-up, lié au luxe. Il prend ainsi le relais de Publicis qui avait lancé sa compétition l'an dernier pour fêter son 90e anniversaire.