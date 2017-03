Vivendi va construire un campus sur l'île Seguin

Vivendi va acheter à la ville de Boulogne-Billancourt des terrains situés dans la partie centrale de l'île Seguin, pour y construire un campus regroupant des entreprises, un jardin public et des équipements sportifs, selon un communiqué commun publié mardi.

Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

La société Boulogne-Studios, filiale à 100% de Vivendi qui détient des studios de tournage dans la ville depuis le début des années 1940, a conclu un accord mardi avec la mairie.

Le groupe de médias dirigé par Vincent Bolloré prévoit de réaliser sur les terrains un campus d'environ 150.000 mètres carré pouvant regrouper, dans 5 à 7 ans, "un ensemble d'entreprises actives notamment dans les médias et contenus ainsi que le numérique, le sport et le développement durable".

Le campus devrait s'étaler autour d'un jardin ouvert au public de 12.000 mètres carrés et deux voies publiques piétonnes pourraient assurer la liaison avec la Seine Musicale et le grand pôle culturel et artistique, deux projets situés sur les pointes de l'île.

Le site doit également comprendre un équipement sportif privé de 10.000 mètres carré environ superposant un terrain de football, une piscine et une salle multisports pour sports collectifs de salle pouvant accueillir 3.000 spectateurs.

"Ce projet, qui porte tout à la fois une forte ambition culturelle et de développement de technologies innovantes, vient conclure très favorablement l'aménagement de l'île Seguin", remarque le communiqué.

Le reconversion de ce territoire occupé jusqu'en 1992 par des usines Renault a connu de nombreux soubresauts. Le milliardaire français féru d'art contemporain François Pinault avait un temps songé à y installer un musée.

Un grand complexe regroupant sur la pointe aval de l'île un auditorium classique et une grande salle de spectacle, baptisé la "Seine musicale", sera finalement inaugurée le 22 avril après quatre jours d'événements, dont un concert exceptionnel de Bob Dylan.

A l'opposée du site, un "grand pôle culturel et artistique" privé doit voir le jour à horizon 2021. Il comprendra normalement un centre d'art pluridisciplinaire de 5.600 m2, un multiplex de huit salles de cinéma desservies par une galerie donnant sur la Seine et un hôtel "tourné vers la création contemporaine".