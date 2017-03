Wall Street baisse un peu, attentive à l'international

Wall Street hésitait mercredi, à l'entame d'une séance marquée sur les marchés mondiaux par le déclenchement au Royaume-Uni du processus de sortie de l'Union européenne (UE): le Dow Jones perdait 0,17% et le Nasdaq prenait 0,17%.

Vers 14H00 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average cédait 35,92 points à 20.665,58 points et le Nasdaq, à dominante technologique, gagnait 10,13 points à 5.885,27 points. L'indice élargi S&P 500 reculait de 0,52 point, soit 0,02%, à 2.358,05 points.

Mardi, la Bourse de New York avait progressé à l'aide d'un bon chiffre américain et d'un rebond des cours pétroliers: le Dow Jones avait pris 0,73% et le Nasdaq 0,60%.

Wall Street "s'est remise hier d'une période morose, mais l'incertitude politique demeure au moment où le Royaume-Uni a déclenché les négociations officielles sur le +Brexit+", ont écrit les experts de la maison de courtage Charles Schwab.

Le Royaume-Uni a officiellement lancé mercredi la procédure historique de sortie de l'Union européenne, neuf mois après le référendum sur le sujet, et les marchés n'y ont pour l'heure guère réagi, si ce n'est un net affaiblissement de l'euro.

"Les marchés encaissent sans problème cette étape de procédure, largement attendue, d'autant que de longues négociations s'annoncent et que l'on ignore largement l'effet sur les économies du Royaume-Uni et de l'Union européenne", ont remarqué dans une note les experts de Briefing.

Aux Etats-Unis, les investisseurs, toujours attentifs aux signaux venus de la présidence de Donald Trump, ont par ailleurs pris connaissance d'un vif rebond des promesses de logements en février.

Surtout, ils attendent pour 14H30 GMT des chiffres hebdomadaires sur l'offre de pétrole américaine à un moment où l'attention se reporte beaucoup sur les hésitations des cours de l'or noir.

Pour le moment, les cours pétroliers évoluent proches de l'équilibre, après avoir subi début mars un net décrochage qui les maintient largement sous le niveau où ils avaient commencé l'année.

- RH bondit -

Parmi les valeurs, le secteur des semiconducteurs était marqué par l'acquisition pour 700 millions de dollars d'Exar, qui prenait 22,41% à 13,00 dollars, par son concurrent MaxLinear, qui gagnait 4,07% à 27,59 dollars.

La chaîne de magasins d'ameublement Restoration Hardware (RH) bondissait de 9,68% à 41,68 dollars, malgré une baisse trimestrielle de ses ventes et un effondrement de son bénéfice net, les marchés saluant des prévisions jugées encourageantes.

La chaine de supermarchés à bas prix Ollie's Bargain Outlet, entrée en Bourse en 2015, prenait 6,42% à 35,23 dollars après avoir fait nettement progresser son chiffre d'affaires et ses bénéfices au dernier trimestre.

Dave & Busters, spécialiste des restaurants à attractions, perdait 4,28% à 59,53 dollars, malgré une hausse trimestrielle de ses ventes et bénéfices, le titre ayant atteint la veille son plus haut niveau historique.

Le laboratoire Vertex s'envolait de 23,25% à 110,52 dollars après avoir fait état de résultats favorables dans les essais cliniques d'un traitement de la mucoviscidose.

Le marché obligataire avançait légèrement, le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissant à 2,398%, contre 2,416% mardi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,008%, contre 3,012% précédemment.