Wall Street, à des records, ouvre en baisse

La Bourse de New York, à des sommets, a débuté la séance en légère baisse jeudi, les investisseurs penchant pour la prudence malgré les résultats meilleurs que prévu des banques JPMorgan Chase et Citigroup: le Dow Jones cédait 0,12% et le Nasdaq 0,12%.

Vers 13H45 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average reculait de 26,55 points à 22.846,34 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, lâchait 7,76 points à 6.595,79 points.

L'indice élargi S&P 500 perdait 0,15%, ou 3,72 points, à 2.551,52 points.

La banque centrale américaine n'ayant dévoilé aucune surprise majeure dans le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire, Wall Street avait terminé en légère hausse mercredi, portant le Dow Jones (+0,18%) et le Nasdaq (+0,25%) à des records.

Jeudi les indices se replient doucement "sans vraiment d'élément nouveau le justifiant", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.

"S'il fallait trouver une raison à cette disposition négative, ce serait l'impression que le marché actions est plus que prêt pour une sorte de correction après la forte hausse enregistrée depuis mi-août", a-t-il ajouté en soulignant que le secteur financier avait particulièrement progressé: l'indice le représentant au sein du S&P 500 a progressé de 7,4% depuis le 21 août.

Les banques JPMorgan (-0,13%) et Citigroup (+0,17%) ont fait état avant l'ouverture de résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre.

Du côté des indicateurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage, perturbées par l'impact des ouragans, ont reculé davantage que prévu pour tomber à leur plus bas niveau en six semaines.

La progression des prix à la production s'est de son côté accélérée en septembre (+0,4% sur un mois, +2,6% sur un an) pour atteindre le plus fort niveau en cinq mois, portée notamment par la hausse des prix de l'énergie dans le sillage de l'ouragan Harvey.

Le marché obligataire avançait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,330% contre 2,348% mercredi soir, et celui à 30 ans à 2,868% contre 2,882% la veille.