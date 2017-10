Wall Street, à des records, ouvre en baisse

La Bourse de New York a terminé dans le rouge jeudi, freinée dans sa course aux records par le repli de JPMorgan Chase et Citigroup, les premières grandes entreprises à dévoiler leurs résultats: le Dow Jones a cédé 0,15% et le Nasdaq 0,18%.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a perdu 33,88 points à 22.839,49 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, 12,04 points à 6.591,51 points.