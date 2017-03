Wall Street: les actions sont-elle trop valorisées ?

Si le début de la présidence Trump se révèle exceptionnel à Wall Street, où le Dow Jones a fini mercredi pour la première fois au-dessus de 21.000 points, un vieux débat refait jour: les actions valent-elles trop au regard des résultats d'entreprises?

Il n'a pas fallu longtemps à l'indice vedette Dow Jones Industrial Average pour gagner un nouveau millier de points: après avoir franchi, le 25 janvier, le cap alors jamais vu et éminemment symbolique des 20.000, il a entamé le mois de mars en terminant à 21.115,55 points.

Une nouvelle fois, un nom revient chez les analystes pour justifier ce pas en avant: Donald Trump. Le président, dont les promesses de relance et de baisses d'impôts ont déjà considérablement porté les indices, a tenu mardi soir au Congrès un discours jugé plus présidentiel qu'à l'accoutumée.

"Mais est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui ait changé entre hier et aujourd'hui? Tout le monde est soulagé de voir Trump se comporter comme un adulte mais cela ne renforce pas concrètement les chances de voir adopter des baisses d'impôts", a minimisé Karl Haeling, de Landesbank Baden-Württemberg. "Franchement, la Bourse veut de toute façon monter et se cherche des prétextes", a-t-il résumé.

Faute de certitudes sur la politique, M. Trump maintenant un certain flou sur le chiffrage et le calendrier de ses réformes, le débat se déplace donc en partie sur un terrain plus classique à Wall Street: le niveau des valorisations boursières au regard des performances des entreprises.

"C'est simple: c'est le meilleur argument pour se tenir à l'écart de la Bourse américaine", a prévenu Nicholas Colas, de Convergex, dans une note.

- Buffett à la rescousse -

Sur le sujet, un indicateur fait référence chez les analystes: c'est le ratio obtenu en divisant le niveau de la capitalisation boursière totale d'une entreprise par la moyenne de ses bénéfices lors de la décennie écoulée.

Or, ce rapport, dit ratio Shiller, atteint maintenant presque 30 au sein de l'indice élargi S&P 500, qui est considéré comme bien plus représentatif de Wall Street que le Dow Jones et qui a pris quelque 12% depuis l'élection de M. Trump.

A titre de comparaison, depuis la fin du 19e siècle, ce ratio s'est inscrit en moyenne à moins de 17 à la Bourse américaine. Et les observateurs sont prompts à rappeler qu'il s'est déjà, comme aujourd'hui, affiché à un niveau presque double... Juste avant la crise financière de 1929.

"Mais crier +Au feu+ face à ce chiffre, cela pose deux problèmes", a nuancé M. Colas.

D'abord, les règles comptables ont connu de nombreux changements depuis un siècle pour les entreprises, ce qui rend les bénéfices d'aujourd'hui difficilement comparables à ceux qui étaient observés voici plusieurs décennies.

Ensuite, et surtout, "les taux d'intérêt jouent un rôle crucial dans les valorisations et le ratio Shiller n'en tient absolument pas compte", a souligné M. Colas.

Or, depuis la fin des années 2000, la situation est exceptionnelle sur ce terrain-là avec des taux très bas, en grande partie parce que la Réserve fédérale (Fed) maintient les siens quasiment nuls, rendant de fait l'argent "bon marché" pour les investisseurs.

Qui plus est, cette politique débouche sur des rendements très faibles sur le marché de la dette américaine, réduisant son attrait au profit de la Bourse.

La banque centrale américaine a certes entamé fin 2015 un resserrement de sa politique mais le processus reste timide avec seulement deux hausses des taux depuis, même si trois semblent s'annoncer pour cette année.

C'est cette situation qui a conduit l'influent investisseur Warren Buffett à minimiser cette semaine le problème posé par les valorisations élevées.

"En fait, les actions sont plutôt bon marché", a assuré le milliardaire lundi lors d'un entretien à la chaîne financière CNBC, annonçant au passage avoir investi 20 milliards à Wall Street depuis l'élection de M. Trump, via sa société Berkshire Hathaway.

"Nous ne sommes pas dans une bulle", a-t-il insisté. "Mais il y a toujours le risque d'une hausse des taux d'intérêts et cela ferait baisser la Bourse."