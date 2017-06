Wall Street ouvre en hausse

Wall Street rebondissait mercredi à l'ouverture, continuant d'évaluer des propos tenus la veille par le président de la Banque centrale européenne (BCE) et avant une étape importante pour les dividendes des banques américaines: le Dow Jones avançait de 0,51% et le Nasdaq de 0,22%.

Vers 14H05 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average prenait 109,70 points à 21.420,36 points et le Nasdaq 13,34 points à 6.159,97 points. L'indice élargi S&P 500 gagnait 11,88 points, soit 0,49%, à 2.431,26 points.

Mardi, la Bourse de New York avait baissé, le secteur de la technologie étant plombé par Google et celui de la santé souffrant du report du vote sur le remplacement de l'"Obamacare": le Dow Jones avait perdu 0,46% et le Nasdaq 1,61%.

"La BCE a indiqué il y a peu que le marché avait +mal interprété+ le discours de M. Draghi et que ses propos n'était pas vraiment un signal en faveur d'un relèvement des taux", a rapporté Patrick O'Hare de Briefing dans une note, estimant que cela apportait un peu de soutien à la Bourse.

Le président de la BCE Mario Draghi a estimé mardi que les risques de déflation avaient disparu et que les éléments d'une relance des prix étaient en place, ce qui avait alors fait grimper l'euro et les rendements obligataires.

Dans l'immédiat, le rendement des bons du Trésor à dix ans montait encore, à 2,235% contre 2,205% mardi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,788% contre 2,752% précédemment. Le marché obligataire poursuivait donc sa baisse.

La Réserve fédérale américaine (Fed) doit indiquer après la séance si elle approuve les projets de distribution de liquidités des banques -dividendes, programmes de rachat d'actions, enveloppe destinée aux acquisitions-, un processus baptisé "CCAR".

- General Mills monte -

Le feu vert de l'institution fait peu de doutes après le sans-faute la semaine dernière de 34 établissements financiers qui ont passé sans encombre la première phase des tests de résistance annuels les soumettant à des scénarios de grave récession, d'après les experts.

Le secteur financier était particulièrement en forme, prenant 1,39% selon l'indice regroupant ces valeurs au sein du S&P 500.

Dans le Dow Jones, la banque JPMorgan gagnait 1,57% à 89,43 dollars et Goldman Sachs 0,94% à 222,34 dollars.

Sur le front des indicateurs, les investisseurs ont pris connaissance peu après l'ouverture d'une nouvelle chute, plus forte que prévu, des promesses de ventes de logements en mai selon l'Association nationale des agents immobiliers américains (NAR).

Parmi les autres valeurs, le fabricant des glaces Häagen-Dazs et des yaourts Yoplait, General Mills, avançait de 2,72% à 57,03 dollars après avoir annoncé une augmentation de 11% de son bénéfice net trimestriel.

Le géant de l'agrochimie et des OGM Monsanto a fait part d'un bond de ses bénéfices trimestriels, du fait de solides ventes de soja génétiquement modifié, et prévoit toujours de finaliser sa fusion avec Bayer cette année. Son titre prenait 0,85% à 118,25 dollars.

Ford (+0,23% à 11,11 dollars) a annoncé le rappel d'un peu plus de 400.000 véhicules en Amérique du nord pour des problèmes mécaniques pouvant dans certains cas entraîner des accidents.

Le directeur général et cofondateur de la plate-forme radio Pandora (+4,00% à 8,83 dollars), Tim Westergren, a démissionné de ses fonctions, a annoncé mardi le groupe, toujours en lourdes pertes et en pleine mutation stratégique et capitalistique.