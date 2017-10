Wall Street ouvre en hausse après des indicateurs favorables

La Bourse de New York évoluait en hausse jeudi peu après l'ouverture, profitant de la publication de nouveaux indicateurs favorables sur l'économie américaine: le Dow Jones progressait de 0,10% et le Nasdaq de 0,24%.

Vers 14H10 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average progressait de 21,68 points à 22.683,32 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 15,84 points à 6.550,47 points.

L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,18% ou 4,47 points à 2.542,21 points.

Mercredi, la Bourse de New York avait clôturé à des niveaux records, les trois principaux indices enchaînant leur troisième séance d'affilée à des plus hauts: le Dow Jones s'était apprécié de 0,09%, le Nasdaq de 0,04% et le S&P 500 de 0,12%.

Le Dow Jones a enregistré à cette occasion sa sixième journée de hausse d'affilée, tandis que le Nasdaq et le S&P 500 ont connu leur septième augmentation de suite.

"Bien que de nombreux experts estiment que le marché action est désormais prêt pour une respiration, il n'y a aucune pression à la vente à noter", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

Trois nouvelles statistiques sont venues renforcer l'optimisme des investisseurs mercredi: les inscriptions hebdomadaires au chômage, le déficit commercial et les commandes industrielles.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont baissé de façon plus importante que prévu lors de la semaine close le 30 septembre, à 260.000 demandes contre 265.000 attendues.

Le déficit commercial s'est légèrement replié en août (-2,7%) grâce à une hausse des exportations.

Lees commandes industrielles pour le mois d'août ont quant à elles rebondi (+1,2%), grâce au secteur des transports.

- Amazon face à FedEx et UPS -

Les investisseurs attendent surtout la publication vendredi des statistiques des créations d'emplois pour le mois de septembre qui devraient chuter lourdement sous l'effet des ouragans.

Les analystes s'attendent en moyenne à des créations nettes d'emplois à 75.000 contre 156.000 en août. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,4%.

Un premier indice est venu mercredi aiguiller le marché: Selon la société ADP, les créations d'emplois dans le secteur privé sont tombées en août à 135.000, au plus bas depuis presque un an.

Les attentes des investisseurs concernant la réforme de l'impôt sur les sociétés continuaient également à soutenir les cours jeudi.

"Au bout d'un moment le marché action succombera à des prises de bénéfices. Mais (l'investisseur milliardaire) Warren Buffet a frappé au coeur du sujet il y a quelques jours en reconnaissant que Berkshire Hathaway (sa société d'investissement, ndlr) ne vendrait pas avant d'avoir des précisions sur le projet de réforme fiscale. Nous doutons que Berkshire soit seule à le penser", a analysé Patrick O'Hare de Briefing.

Le marché obligataire reculait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans progressait à 2,374% contre 2,332% la veille et celui à 30 ans avançait à 2,881% contre 2,869% mercredi soir.

Sur le front des valeurs, les groupes de logistique FedEx (-0,56% à 220,09 dollars) et UPS (-1,27% à 117,49 dollars) étaient affectés par des informations de presse évoquant la volonté d'Amazon (+0,67% à 971,89 dollars) de tester son propre service de livraison de colis et marchandises.

Le producteur de bières, vins et spiritueux Constellation Brands progressait de 4,00% à 209,22 dollars après la publication de résultats supérieurs aux anticipations des analystes.

La compagnie pharmaceutique Inovio s'adjugeait 1,54% à 6,58 dollars après avoir annoncé des résultats encourageants concernant une étude sur le virus Zika.