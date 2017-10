Wall Street ouvre en hausse: Dow Jones +0,07%, Nasdaq +0,16%

Wall Street a ouvert en hausse lundi, aidée par des indicateurs meilleurs que prévu sur l'activité manufacturière et la construction aux Etats-Unis: le Dow Jones s'appréciait de 0,33% et le Nasdaq de 0,43%.

Vers 14H30 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average progressait de 72,94 points à 22.478,03 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait de 27,77 points à 6.523,73 points.

L'indice élargi S&P500 avançait de 0,30% ou 7,62 points à 2.526,98 points.

Vendredi, la Bourse de New York avait terminé dans le vert, aidée par la vigueur des valeurs technologiques après des statistiques américaines sans éclat: le Nasdaq (+0,66%) et le S&P 500 (+0,37%) avaient atteint des records, tandis que le Dow Jones avait gagné 0,11%.

Avant l'ouverture lundi, les courtiers présents sur le parquet du New York Stock Exchange avaient observé une minute de silence à la mémoire des victimes de la tuerie de Las Vegas la nuit dernière qui a fait plus de 50 victimes et 400 blessés.

Cet événement n'affectait toutefois pas lundi la progression du marché actions, toujours porté par la bonne santé des entreprises américaines.

"Le bénéfice moyen par action des entreprises, qui avait reculé en 2015 et 2016, continue à se redresser", a noté Sam Stovall de CFRA. "On s'attend à ce que les entreprises du S&P 500 fassent état d'une progression de leur bénéfice par action en moyenne supérieure à 5% (pour le troisième trimestre), avec en tête les secteurs de l'énergie, des technologies de l'information et de l'industrie", a-t-il souligné.

Les indices étaient également soutenus par la publication lundi d'indicateurs meilleurs que prévu sur l'activité manufacturière et les dépenses de construction.

L'indice ISM manufacturier a augmenté de 2 points de pourcentage pour s'établir à 60,8%, bien au-dessus du seuil de 50% délimitant la frontière entre contraction et progression de l'activité.

Les analystes s'attendaient à un indice en baisse à 57,8%.

Les dépenses de construction aux Etats-Unis ont quant à elles légèrement rebondi en août (+0,5%), après deux mois de baisse.

Sur le plan monétaire, le président de l'antenne de Dallas de la banque centrale américaine Robert Kaplan devait prendre la parole lundi.

Vendredi, le Département américain du Travail publiera ses chiffres officiels de l'emploi pour le mois de septembre, des données qui influencent généralement la politique monétaire de la banque centrale américaine.

En août, l'économie américaine avait créé 156.000 emplois, moins qu'attendu par les analystes.

Le marché obligataire reculait: signe d'un moindre intérêt, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progressait à 2,334% contre 2,318% vendredi soir, et celui des bons du Trésor à 30 ans montait à 2,860% contre 2,850% à la précédente clôture.

Sur le front des valeurs, MGM Resort qui détient le Casino Mandalay Bay Resort où s'est produite la fusillade dans la nuit de lundi à mardi, chutait de 3,08% à 31,58 dollars.

AIG progressait de 0,67% à 61,80 dollars après la décision vendredi du régulateur de retirer l'assureur de la liste des géants "systémiques". L'introduction d'AIG dans cette liste avait été décidée en 2013 et imposait au groupe une supervision renforcée.

General Electric progressait de 0,23% après la finalisation de la vente de sa division GE Water à la compagnie française Suez, pour 3,4 milliards de dollars.