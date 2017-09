Wall Street ouvre en hausse, moins inquiète pour Irma et la Corée du Nord

Wall Street a débuté la séance en nette hausse lundi, les conséquences de l'ouragan Irma sur l'économie américaine semblant moins importantes que redouté et les craintes liées à la Corée du Nord s'apaisant: le Dow Jones prenait 0,92% et le Nasdaq 1,23%.

Vers 14H05 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average avançait de 199,81 points, à 21.997,60 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 78,48 points, à 6.438,67 points. L'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,86%, ou 21,24 points, à 2.482,67 points.

La Bourse de New York avait terminé en ordre dispersé vendredi, peinant à trouver une direction franche face aux incertitudes sur les conséquences des désastres naturels sur l'économie américaine: le Dow Jones avait pris 0,06% tandis que le Nasdaq avait lâché 0,59%.

Les indices profitent lundi "de l'apaisement des craintes autour des menaces météorologiques", ont estimé les analystes de Wells Fargo.

L'ouragan Irma a frappé de plein fouet dimanche l'île de Key West dans l'extrême sud de la Floride avant de remonter plus au nord et d'être rétrogradé lundi en tempête tropicale. Selon les premières estimations, son passage en Floride pourrait avoir été moins destructeur qu'initialement prévu.

Les actions d'assureurs comme Travelers (+2,47% à 122,72 dollars), Everest Re (+4,56% à 232,62 dollars), XL Group (+4,21% à 40,24 dollars) ou Progressiv (+2,82%) montaient nettement.

Celles des compagnies aériennes Delta (+2,16% à 48,48 dollars) ou American Airlines (+2,66% à 44,76 dollars) gagnaient également du terrain tout comme celles des croisiéristes Carnival (+2,87% à 67,45 dollars) ou Norwegian Cruise Line (+3,21% à 56,89 dollars).

- 'Résistance' -

Finalement, "le mot qui vient en tête, c'est +résistance+", a estimé dans une note Sam Stovall, de CFRA.

Il évoquait non seulement la bonne tenue de Wall Street après le passage de l'ouragan Harvey sur le Texas et la Louisiane fin août et au moment où l'ouragan Irma traversait la Floride, mais aussi sa sérénité face aux "menaces nord-coréennes".

Alors que certains observateurs craignaient un nouvel essai de missile nord-coréen ce week-end, à l'occasion d'une fête nationale, Pyongyang, qui avait procédé à un test nucléaire début septembre, s'est contenté de menaces verbales envers les Etats-Unis.

Le marché obligataire reculait: le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progressait à 2,107%, contre 2,051% vendredi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,725%, contre 2,669% à la précédente clôture.

Parmi les autres valeurs du jour, le laboratoire israélien Teva, coté à New York, bondissait de 15,61% à 17,92 dollars, après avoir mis fin à des mois d'attente en se dotant d'un PDG, le Danois Kare Schultz.

Le marché surveillait aussi le groupe agroalimentaire Pilgrim's, spécialiste de la volaille, qui a racheté pour 1,3 milliard de dollars l'européen Moy Park, basé en Irlande du Nord. Son action perdait 2,23% à 28,45 dollars.

Le groupe Johnson and Johnson s'appréciait de 0,80% à 132,03 dollars. Selon des informations de presse, son laboratoire Janssen a cessé la recherche sur de nouveaux traitements contre l'hépatite C au vu des médicaments déjà commercialisés.

Le laboratoire Regeneron, qui a fait part de premiers résultats positifs pour son traitement dupilumab, développé avec le français Sanofi, contre l'asthme, perdait 4,88% à 448,50 dollars.

Apple, qui doit présenter mardi le dernier-né de sa gamme iPhone, montait de 2,06% à 161,90 dollars.