Wall Street ouvre en hausse, surveillant la Fed et le Congrès

Wall Street avançait mercredi à la mi-séance, confiante sur l'adoption d'une version commune de la réforme fiscale au Congrès, alors qu'un relèvement des taux de la Fed est attendu dans la journée: le Dow Jones prenait 0,63% et le Nasdaq 0,43%.

Vers 17H00 GMT, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, prenait 155,56 points à 24.660,36 points.

Le Nasdaq, à dominante technologique, gagnait 29,82 points à 6.892,13 points.

L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,28% ou 7,37 points à 2.671,48 points.

"Les investisseurs pensent que la réforme fiscale va être adoptée un peu plus rapidement que prévu", a commenté Jack Ablin de BMO Private Bank.

Les élus républicains des deux chambres du Congrès tentent de trouver une version commune de leur texte sur la grande réforme fiscale qui vise à proposer de larges coupes fiscales, notamment pour les entreprises.

Plusieurs médias américains évoquaient "la possibilité d'un accord dans la journée", a relevé la société Factset.

Des aménagements sont envisagés selon la presse américaine, avec un taux d'imposition des entreprises à 21% en vigueur dès 2018 (et non plus 20% en 2019 comme le proposaient les sénateurs conservateurs) et une baisse du taux d'imposition des plus hauts revenus.

Ce projet de réforme et ses éventuelles implications en matière de croissance et d'inflation ont été attentivement observés par la banque centrale américaine (Fed) qui devrait augmenter ses taux d'un quart de point mercredi à l'issue de sa réunion de politique monétaire, dans une déclaration qui aura lieu en cours de séance. Janet Yellen donnera dans la foulée une conférence de presse.

L'inconnu de cette réunion réside dans les prévisions de croissance, d'inflation et surtout de hausses de taux pour 2018 qui seront rendues publiques à cette occasion.

Une dernière indication sur l'inflation a été donnée mercredi avec la publication de l'indice CPI qui a augmenté comme prévu en novembre de 0,4% sur un mois et de 2,2% sur un an.

- Target veut contrer Amazon -

Mais cette hausse est essentiellement le fait d'un bond des prix énergétiques alors que l'inflation sous-jacente, sans les secteurs volatils de l'énergie et de l'alimentation, n'a progressé que de 0,1% sur un mois et 1,7% sur douze mois.

La Fed "devrait augmenter ses taux trois fois, voire moins", a affirmé M. Ablin, ajoutant que "l'inflation ne se relèverait pas significativement avant la mi-2019".

"L'inflation (...) reste relativement faible. Néanmoins le rythme soutenu des créations d'emplois et les risques inflationnistes d'un stimulus fiscal devraient entraîner une hausse des prévisions sur les taux en 2018", ont commenté les analystes de Prestige Economics qui prédisent quatre hausses l'année prochaine.

Le marché obligataire montait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,385% contre 2,401% mardi, et celui des bons à 30 ans évoluait à 2,756% contre 2,776% la veille.

Sur le front des valeurs, l'entreprise de grande distribution Target montait (+1,67% à 62,04 dollars) après avoir annoncé le rachat de la plateforme de livraison Shipt pour 550 millions de dollars, le groupe tentant de contrer les velléités expansionnistes du géant Amazon dans ce secteur.

21st Century Fox baissait (-3,20% à 33,00 dollars), alors que la presse américaine affirmait que l'officialisation attendue jeudi du rachat d'une partie de ses actifs par Disney valoriserait le groupe dirigé par James Murdoch à 60 milliards de dollars.

Apple progressait (+0,70% à 172,90 dollars) après avoir annoncé un investissement de 390 millions de dollars dans la société Finisar en vue d'augmenter la production de puces qui alimentent les fonctionnalités de l'iPhone X.

Western Digital avançait (+2,69% à 83,97 dollars), la société de matériel informatique ayant annoncé le règlement d'un contentieux avec Toshiba.