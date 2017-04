Wall Street ouvre en légère baisse

Wall Street était sans direction peu après l'ouverture mardi, faisant face à la prudence des investisseurs et après l'annonce d'une réduction du déficit commercial des Etats-Unis en février: le Dow Jones perdait 0,02% et le Nasdaq avançait de 0,09%.

Vers 13H45 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average cédait 4,76 points à 20.645,45 points, mais le Nasdaq, à dominante technologique, prenait 5,10 points à 5.899,78 points. L'indice élargi S&P 500 reculait de 1,75 point, soit 0,07%, à 2.357,09 points.

Lundi, la Bourse de New York avait légèrement reculé, l'attentisme l'emportant sur tous les fronts au début d'une semaine chargée avec notamment un sommet sino-américain et des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis: le Dow Jones avait perdu 0,06% et le Nasdaq 0,29%.

"La tonalité négative provient d'un sentiment persistant et frustrant d'incertitude à propos de plusieurs sujets, notamment les questions politiques et la vitalité déclinante du bond lié à des promesses en faveur de la croissance", a commenté Patrick O'Hare de Briefing dans une note.

L'annonce d'une baisse du déficit commercial américain en février n'a guère permis à Wall Street de relever la tête d'autant qu'elle est principalement due à une baisse des importations, ce qui peut être interprété comme un signe de faiblesse de la demande américaine.

Les marchés continuaient par ailleurs de ruminer des chiffres décevants publiés la veille sur les ventes de voitures au mois de mars.

"Les investisseurs font face à la prise de conscience que les données +qualitatives+ comme les enquêtes sur la confiance ou sur les entreprises ne se traduisent pas nécessairement immédiatement dans des données +quantitatives+ comme les ventes de détail, les dépenses d'investissements et la production industrielle", ont indiqué les analystes de la maison de courtage Charles Schwab dans une note.

Dans ce contexte, la publication des chiffres mensuels sur l'emploi américain vendredi suscite beaucoup d'attentes.

Les données sur les commandes industrielles en février seront publiées mardi peu après l'ouverture.

Sur le front politique, les investisseurs s'interrogent toujours sur les priorités du président américain Donald Trump, font preuve de prudence avant sa rencontre avec le président américain Xi Jinping et voient l'élection présidentielle française comme un facteur d'incertitude.

Le marché obligataire baissait, le rendement des bons du Trésor à 10 ans montant à 2,342%, contre 2,327% lundi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,986%, contre 2,959% précédemment.