Wall Street ouvre en légère hausse à l'aide du pétrole

Wall Street a ouvert en légère hausse mercredi, un rebond du marché du pétrole lui donnant de l'élan à quelques heures d'une probable hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed): le Dow Jones prenait 0,12% et le Nasdaq 0,14%.

Vers 13H40 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average gagnait 25,42 points à 20.862,79 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 8,29 points à 5.865,11 points. L'indice élargi S&P 500 avançait de 4,49 points, soit 0,19%, à 2.369,94 points.

Mardi, la Bourse de New York avait légèrement baissé, déjà dans le sillage de cours pétroliers alors en baisse persistante: le Dow Jones avait perdu 0,21% et le Nasdaq 0,32%.

"Le pétrole tire la Bourse vers le haut avant la décision de la Fed", a résumé dans une note Patrick O'Hare de Briefing.

Après avoir dégringolé de 10% depuis une semaine, les cours du pétrole ont ouvert en nette hausse mercredi à New York, les investisseurs se montrant optimistes avant des chiffres hebdomadaires sur les stocks américains.

Quant à la banque centrale américaine, "les marchés mondiaux attendent la décision de politique monétaire de la Fed, dans l'idée générale qu'elle va annoncer une hausse des taux", ont écrit les experts de la maison de courtage Charles Schwab.

S'il ne fait guère de doute que la Fed va resserrer sa politique pour la première fois de l'année, les marchés attendent surtout des indices sur le rythme qu'elle suivra pour continuer les hausses de ses taux les mois suivants.

Avant cette décision, les analystes convenaient que les nombreux indicateurs du jour ne changeaient pas la donne, dressant un portrait plutôt satisfaisant de l'économie américaine.

L'activité de la région de New York a certes un peu baissé en mars, mais moins que prévu, les ventes de détail ont légèrement monté le mois précédent et, surtout, les prix à la consommation ont atteint le même mois leur plus haut niveau depuis presque cinq ans, alors que la Fed s'est longtemps préoccupée d'une inflation jugée trop basse.

"D'ici la fin de la journée, les décisions et les déclarations de la Fed seront intégrées par les marchés... Tout comme le vote des Néerlandais", a enchaîné dans une note Carl B. Weinberg, de HFE.

A l'issue d'une campagne indécise, les observateurs se concentrent sur le score du principal candidat eurosceptique, Geert Wilders, y voyant un baromètre du populisme en Europe. Les bureaux de vote attendront 20H00 GMT pour fermer, heure de la clôture de Wall Street.

Le marché obligataire avançait, le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissant à 2,579%, contre 2,597% mardi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,149%, contre 3,174% précédemment.