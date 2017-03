Wall Street ouvre en très légère hausse

Wall Street était sans direction mercredi peu après l'ouverture malgré la publication d'un indicateur positif sur l'emploi privé aux Etats-Unis: le Dow Jones perdait 0,09% mais le Nasdaq prenait 0,27%.

Vers 15H05 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average reculait de 19,45 points à 20.905,31 points alors que le Nasdaq, à dominante technologique, avançait de 15,91 points à 5.849,84 points. L'indice élargi S&P 500 prenait 0,83 point, soit 0,04%, à 2.369,32 points.

Mardi, la Bourse de New York avait légèrement baissé, les investisseurs se montrant attentistes à la fois sur la politique du président, Donald Trump, et sur la politique monétaire américaine: le Dow Jones avait perdu 0,14% et le Nasdaq 0,26%.

Les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis ont atteint en février leur plus haut niveau mensuel depuis près de six ans, selon l'enquête de la société de services informatiques ADP.

"Ces chiffres sont cohérents avec notre perception que l'emploi à tendance à rebondir après la petite faiblesse de l'an passé", a commenté Ian Shepherdson de Pantheon dans une note.

Même si les analystes ont rappelé que les données privés d'ADP n'étaient pas toujours parfaitement en adéquation avec les statistiques officielles, l'ampleur de l'amélioration laisse augurer de bons chiffres du département du Travail vendredi, dernier obstacle avant la réunion de la Réserve fédérale (Fed) les 14 et 15 mars.

"Les marchés mondiaux continuent d'être aux prises avec des attentes renforcées de hausse des taux de la Fed la semaine prochaine et avec une incertitude politique (aux Etats-Unis) et en Europe", ont rappelé les courtiers de Charles Schwab dans une note.

Toujours sur le front des indicateurs américains, la productivité a modestement augmenté au 4e trimestre, selon une estimation finale, qui est inférieure à ce que prévoyaient les analystes.

Sont également prévus mercredi les chiffres sur le niveau hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis. Les cours de l'or noir baissaient à l'ouverture à New York face au risque d'offre élevée.

- Snap se reprend -

Parmi les valeurs, le premier constructeur mondial d'engins de chantier Caterpillar perdait 1,15% à 94,83 dollars après des informations du New York Times faisant état d'un rapport gouvernemental américain l'accusant de fraudes comptables.

L'assureur AIG qui a annoncé créer une filiale au Luxembourg en réponse à la sortie attendue du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit) prenait 0,54% à 63,79 dollars.

Après sa dégringolade des deux jours précédents, Snap, la maison-mère de la populaire messagerie mobile Snapchat entrée en Bourse moins d'une semaine plus tôt, se reprenait un peu et gagnait 2,50% à 21,98 dollars.

Dans le secteur de la distribution Urban Outfitters était nettement sanctionné et plongeait de 6,30% à 23,81 dollars après avoir fait part de de résultats trimestriels légèrement en dessous des attentes.

A l'inverse, le spécialiste du vêtement pour enfants The Children's Place s'envolait de 15,02% à 117,40 dollars après avoir publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu et de bonnes prévisions pour l'année en cours.

Le marché obligataire baissait, le rendement des bons du Trésor à 10 ans montant à 2,561%, contre 2,516% mardi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,150%, contre 3,118% précédemment.