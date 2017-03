Wall Street ouvre incertaine, déjà tournée vers la Fed

Wall Street a ouvert sans direction lundi face à une maigre actualité économique, les investisseurs attendant déjà une décision de la Réserve fédérale (Fed) en milieu de semaine: le Dow Jones perdait 0,12% et le Nasdaq prenait 0,03%.

Vers 15H00 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average cédait 24,26 points, à 20.878,72 points, et le Nasdaq, à dominante technologique, montait de 1,53 point, à 5.863,26 points. L'indice élargi S&P 500 abandonnait 1,64 point, soit 0,07%, à 2.370,86 points.

Vendredi, la Bourse de New York avait un peu progressé, soutenue par de bons chiffres de l'emploi américain mais souffrant de la chute des prix du pétrole: le Dow Jones avait pris 0,21% et le Nasdaq 0,39%.

En l'absence d'indicateur notable lundi, Wall Street se montrait hésitante, "dans un contexte d'incertitudes politiques accrues en Europe et d'attentes de plus en plus marquées d'une hausse des taux par la Fed mercredi", ont écrit les experts de la maison de courtage Charles Schwab.

L'actualité géopolitique était marquée par le bras de fer diplomatique entre la Turquie et les Pays-Bas et par la décision de l'Ecosse de lancer un nouveau référendum sur son indépendance éventuelle du Royaume-Uni.

Reste que les investisseurs américains n'y réagissaient pas outre mesure et semblaient surtout se concentrer sur la réunion de la Fed, qui s'ouvrira mardi, durera deux jours et, selon un large consensus, devrait se solder par le premier resserrement monétaire de l'année.

Alors que la Bourse a, par le passé, eu tendance à réagir négativement à une hausse des taux, elle se montre pour l'heure sereine face à une telle perspective.

"Cela fait un petit moment que la Fed prépare le terrain sur son souhait de relever les taux", a souligné dans une note Sam Stovall, de CFRA. "Un boxeur est rarement envoyé au tapis par un coup auquel il s'attend".

"L'annonce probable d'une hausse des taux ne devrait pas en soi provoquer une chute" de Wall Street, a-t-il conclu, mais il prévenait que la Bourse était plus largement exposée au risque d'un net recul, vu le niveau élevé des valorisations.

- Yahoo! monte -

L'israélien Mobileye, spécialiste des systèmes anti-collisions et d'assistance à la conduite de véhicules, s'envolait de 29,70%, à 61,31 dollars, sur sa cotation new-yorkaise après son rachat pour plus de 15 milliards de dollars par le géant informatique Intel, membre du Dow Jones, qui perdait 1,71%, à 35,30 dollars.

Le groupe internet Yahoo! prenait 1,76%, à 46,79 dollars, après avoir donné des précisions sur ce que sera son équipe dirigeante après le rachat de son coeur de métier par l'opérateur Verizon, qui cédait 0,41% à 49,15 dollars.

Le constructeur automobile Navistar, spécialiste des camions et des autobus, avançait de 1,92%, à 26,50 dollars, profitant de la confiance manifeste de l'influent investisseurs activiste Carl Icahn, qui a légèrement relevé sa part dans le groupe.

Le marché obligataire reculait un peu, le rendement des bons du Trésor à 10 ans montant à 2,586%, contre 2,575% vendredi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,173%, contre 3,162% précédemment.