A Wall Street, pétrole et santé devraient donner le ton

Wall Street a semblé élargir son assise au cours de la semaine ce qui, ajouté à sa bonne capacité de résistance face à la débandade du pétrole, lui a redonné confiance pour affronter les débats sur la santé aux Etats-Unis.

Sur une semaine, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a grappillé 0,05% à 21.394,76 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 1,85% à 6.265,25 points. L'indice élargi S&P 500 a pris 0,21% à 2.438,30 points.

Cette petite hausse a été vue comme une performance au moment où les cours du brut tombaient en milieu de semaine à leur plus bas depuis août 2016, accentuant leur chute de 16% entamée il y a près d'une mois.

L'indice regroupant les valeurs de l'énergie au sein du S&P 500 en a particulièrement souffert et a cédé plus de 3% sur la semaine. Les majors pétrolières ExxonMobil et Chevron ont reculé respectivement de 2,25% et de 3,09%

"Le pétrole amène aussi la question de l'inflation", a ajouté Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services. "Si l'on voit le pétrole baisser fortement, les prévisions d'inflation de la Fed ne seront jamais atteintes", a-t-il expliqué.

La Réserve fédérale (Fed) vise une inflation à 2%, un niveau sous lequel elle est retombée au mois de mai, à 1,9%. Une décélération plus marquée des prix pourrait forcer la banque centrale américaine à maintenir sa politique monétaire plutôt accommodante et à ne pas procéder à un troisième relèvement des taux d'ici la fin de l'année comme elle compte le faire.

Les taux bas ont été un des principaux moteurs des marchés d'actions ces dernières années en rendant la Bourse plus attractive que les placements à rendements fixes pour les investisseurs.

"On a été encouragé par les commentaires en faveur de taux bas du président de l'antenne locale de la Fed à Saint-Louis, James Bullard, qui a suggéré que la trajectoire prévue de hausse des taux de la Réserve fédérale était un peu trop agressive", a ajouté Tom Cahill de Ventura Wealth Management.

Les valeurs financières ont pu en souffrir un peu car des taux faibles ont tendance à peser sur leurs marges mais elles ont limité la casse grâce "aux tests de résistance qui ont été favorables pour le secteur financier", a ajouté Tom Cahill.

Pour ce secteur en particulier, les investisseurs seront attentifs mercredi aux résultats de l'étude de la Fed sur les plans de distribution de liquidités des établissements bancaires (CCAR). "Cela pourrait être une indication pour savoir si les banques peuvent augmenter leurs dividendes", a jugé Tom Cahill.

- Hausse des petites valeurs -

Plus généralement, le marché se montrera attentif la semaine à venir à tout indice concernant l'inflation et, vendredi, à la publication du chiffre définitif de la croissance américaine au premier trimestre.

Les analystes se montraient rassurés de voir la bonne tenue de Wall Street s'élargir à un plus grand nombre de secteur d'autant que "les petites entreprises gagnaient du terrain, ce qui est nouveau", a relevé Christopher Low de FTN Financial.

Le secteur de la santé s'en particulièrement bien tiré cette semaine, l'indice S&P qui lui est dédié progressant de plus de 3%, prenant le relais de la technologie comme moteur de la la Bourse de New York.

"L'administration américaine est beaucoup plus proche des intérêts des entreprises pharmaceutiques que ce que l'on aurait pu craindre, cela a rassuré les investisseurs", a expliqué Gregori Volokhine.

Une nouvelle mouture du projet de loi sur la santé a été dévoilée cette semaine, après un premier échec il y a quelques mois. Les chefs républicains ont toutefois du mal à s'assurer une majorité au Sénat où un vote est espéré d'ici la fin de la semaine prochaine.

"Toute la politique de réforme, notamment fiscale, mais aussi le renouvellement du plafond de la dette, va dépendre de l'issue du vote sur la santé", a avancé Gregori Volokhine.