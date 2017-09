Wall Street, sur ses gardes, ouvre en légère baisse

Wall Street hésitait peu après l'ouverture vendredi, penchant pour la prudence à l'approche d'un week-end incertain avec l'arrivée de l'ouragan Irma sur les côtes américaines et les tensions autour de la Corée du Nord: le Dow Jones prenait 0,01% tandis que le Nasdaq lâchait 0,25%.

Vers 14H05 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average avançait de 1,43 point, à 21.786,21 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, lâchait 15,82 points, à 6.382,05 points. L'indice élargi S&P 500 perdait 0,11%, ou 2,79 points, à 2.462,31 points.

Jeudi, la Bourse de New York avait terminé près de l'équilibre, freinée par l'accès de faiblesse des valeurs financières et les prévisions prudentes de Disney: le Dow Jones avait cédé 0,10% tandis que le Nasdaq avait gagné 0,07%.

"Les marchés observent la chute continue du dollar et la récente baisse des rendements sur le marché obligataire tout en surveillant l'éventuelle impact de l'ouragan Irma qui remonte vers la Floride et d'autres tempêtes actuellement dans l'Atlantique", ont relevé les analystes de Charles Schwab.

"Dans l'immédiat, les investisseurs et les courtiers devraient être peu enclins à (...) prendre de nouveaux paris sur les actifs les plus risqués", a prévenu Karl Haeling, de LBBW.

"Le week-end apparaît chargé en événements à risque", a-t-il expliqué. Outre l'ouragan Irma, la plus forte tempête jamais enregistrée dans l'océan Atlantique, "la Corée du Nord devrait (...) tirer un nouveau missile dimanche", pour une de ses fêtes nationales.

Le président américain, Donald Trump, a plutôt calmé le jeu jeudi, quelques jours après un puissant essai nucléaire nord-coréen, affirmant que l'emploi de la force militaire contre la Corée du Nord n'était "pas inéluctable" et qu'il préférerait "éviter" la voie militaire, sans toutefois l'exclure.

- Equifax piraté

Les investisseurs étaient aussi refroidis vendredi par des chiffres décevants en provenance de Chine: sur fond de demande mondiale morose, ses exportations ont enregistré leur plus mauvaise performance depuis février.

Le seul indicateur américain majeur du jour, sur les crédits à la consommation en juillet, sera publié en cours de séance.

Parmi les valeurs, le laboratoire Eli Lilly, qui a fait état de résultats favorables d'un projet de traitement de la migraine, prenait 0,91% à 82,28 dollars.

La société de crédit Equifax, qui a annoncé jeudi soir avoir subi un piratage informatique de sa base de données pouvant concerner potentiellement environ 143 millions de clients américains, ainsi que d'autres clients au Canada et au Royaume-Uni, plongeait de 13,94% à 122,83 dollars.

La chaîne de supermarchés Kroger chutait de 6,65% à 21,26 dollars. Le groupe a fait part d'un bénéfice par action conforme aux attentes pour le deuxième trimestre de son exercice décalé et d'une augmentation de ses ventes et de ses parts de marché. Mais les marges du groupe, engagé dans une course aux bas prix face à la concurrence grandissante, ont légèrement reculé.

La société de services informatiques Automatic Data Processing (ADP) cédait 0,63% à 108,23 dollars. Son conseil d'administration a réitéré son opposition à la nomination en son sein de représentants de l'actionnaire activiste Bill Ackmann et de son fonds Pershing Square Capital, qui a récemment appelé à la démission du directeur général.

Le marché obligataire perdait un peu de terrain vendredi: le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progressait à 2,062%, contre 2,039% jeudi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,680%, contre 2,657% à la précédente clôture.