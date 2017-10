William Saurin: l'offre de reprise des plats cuisinés acceptée par le tribunal

Le tribunal de commerce de Paris a validé mardi l'offre de reprise conjointe par le tandem Cofigeo et Arterris du dernier pôle important du groupe Financière Turenne Lafayette (FTL), les plats cuisinés, dont le cassoulet William Saurin et le couscous Garbit.

La direction de FTL confirme, dans un communiqué, que le tribunal de commerce de Paris a homologué ce mardi le plan de cession de ces actifs, qui emploient 950 personnes, aux sociétés Cofigeo et Arterris.

Le plan de cession prévoit une entrée en jouissance au 3 octobre, Cofigeo, l'un des leaders français des plats et produits appertisés, et le groupe coopératif Arterris étant d'ores et déjà, depuis le 15 juin, les locataires et les gérants de ces sociétés, ajoute le texte.

L'offre commune de Cofigeo (Raynal et Roquelaure, Zapetti) et de la coopérative Arterris pour le pôle conserverie concerne les sociétés William Saurin, Choucroute de Campagne, Julien Mack, Soulié Restauration, Conserverie du Languedoc (marque La Belle Chaurienne) et CCA Périgord.

"Cette décision marque aussi l'aboutissement presque complet en moins de dix mois de la recherche de repreneurs pour les trois pôles d'activité du groupe, regroupant 21 sites industriels et près de 3.000 salariés. Il reste l'activité Pizza, la Société Som'Baker, pour laquelle des discussions en cours devraient aboutir dans les prochaines semaines", a commenté le président de FTL, Éric le Gouvello.

Le tribunal avait déjà validé le 15 juin la reprise par la coopérative bretonne Cooperl des emplois et actifs du pôle charcuterie-salaisons de FTL. Ce pôle détient notamment les marques Madrange, Paul Prédault ou Montagne Noire, et emploie 1.700 salariés.

Le 14 juin, le tribunal avait donné son feu vert à l'offre de reprise de l'activité pâtes fraîches du groupe, où travaillent plus de 150 personnes, par la société Pastacorp, détentrice des marques Lustucru et Rivoire & Carret.

Le maquillage des comptes de FTL avait été révélé par un audit mis en œuvre peu après la mort de la dirigeante du groupe, Monique Piffaut, fin novembre 2016.

L’État avait déposé en urgence 70 millions d'euros dans un fonds spécifique, dans le but de maintenir l'activité de ce groupe avant d'obtenir un accord sur le financement de l'entreprise auprès des banques.

Le nouveau patron du groupe, M. Le Gouvello, a alors entrepris de trouver des repreneurs pour sauver les marques phares de ce géant de l'agroalimentaire.