"On a annoncé le suicide de ma femme" à la télévision, affirme, à tort, Fillon

François Fillon, candidat de la droite à l'élection présidentielle, a dénoncé dimanche soir sur France 2 les "attaques" contre sa famille qui l'ont "blessé", affirmant, à tort, que "le suicide" de sa femme Penelope avait été annoncé à la télévision.

"On a annoncé le suicide de ma femme" Penelope "mercredi matin sur des chaînes de télévision", a-t-il affirmé, ajoutant: "Les attaques contre ma famille me font du mal et me blessent". Si des rumeurs les plus folles ont circulé mercredi matin sur Twitter, aucune chaîne de télévision n'a évoqué le suicide de Mme Fillon.

"Une rumeur de suicide de Penelope Fillon évoquée sur des chaînes TV ? Fillon en mode +fait alternatif+ à la Trump", a réagi le quotidien Libération. "François Fillon a dû mal comprendre: les médias ont parlé du suicide de sa campagne, pas de sa compagne", a ironisé un internaute.

Mercredi, la porte-parole de Sens commun, émanation des opposants au mariage des homosexuels au sein de LR, et proche de François Fillon, Madeleine de Jessey, avait tweeté: "Vive la conscience morale&pro des journalistes qui auront annoncé le retrait de FF, le suicide de Pénélope & la démission de P. Stefanini".

M. Fillon s'est également attiré des critiques dimanche soir sur Twitter pour avoir lancé à plusieurs reprises sur le plateau du JT de France 2: "Je ne suis pas autiste".

"Je ne suis pas autiste, je vois bien les difficultés (...) Je ne suis pas jusqu'au boutiste, pas enfermé dans une certitude, mais il y a une chose que je constate c'est qu'il n'y a pas d’alternative", a affirmé celui qui campe sur sa candidature présidentielle malgré les pressions intenses et défections d'une partie de son camp.

"Stop aux clichés", a tweeté SOS Autisme France, réclamant des excuses et une rencontre à l'ancien Premier ministre. "Mon fils est autiste, il n'est ni sourd, ni buté, ni aveugle, monsieur ", l'a interpellé un internaute.