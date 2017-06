Baroin a accompagné Fillon au Trocadéro pensant qu'il allait renoncer

Le chef de file LR pour les législatives François Baroin a affirmé jeudi qu'il avait accompagné François Fillon début mars au grand meeting du Trocadéro car il pensait que ce dernier, enferré dans les affaires, allait renoncer à sa candidature à l'élection présidentielle.

"Oui, c'est vrai, bien sûr", a garanti M. Baroin sur RMC et BFMTV, confirmant la teneur d'une information parue dans Le Point.

"Je pensais que les conditions, que les circonstances politiques étaient telles... Mais il a été courageux, il a fait preuve d'une abnégation", a poursuivi le chef de file de la droite pour les élections législatives.

"Il y a eu une mobilisation très forte au Trocadéro. En tout cas (M. Fillon) y a puisé une force une ressource, qui fait que c'est lui qui avait les clés politiques", a expliqué le sénateur-maire de Troyes.

Empêtré dans les révélations par Le Canard enchaîné de l'emploi de son épouse et de deux de ses enfants comme collaborateurs parlementaires, pressé par de nombreux partisans de retirer sa candidature, François Fillon s'était maintenu après le succès relatif d'un rassemblement le 5 mars au Trocadéro, organisé avec le concours des militants de Sens commun, émanation de la Manif pour tous au sein des Républicains.

Le lendemain, Alain Juppé, que de nombreux élus LR et UDI souhaitaient voir remplacer M. Fillon dans la course à l'Elysée, annonçait à la presse son renoncement définitif, regrettant un "gâchis", et le fait que le "noyau dur des militants LR" se soit "radicalisé".