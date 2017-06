Baroin: les députés REM vont avoir "le petit doigt sur la couture"

François Baroin, chef de file de LR pour les législatives, a affirmé mercredi en déplacement dans l'Oise que les députés REM auront "le petit doigt sur la couture" face au président Emmanuel Macron, jugeant aussi le gouvernement "déjà à la peine" notamment sur le cas Bayrou.

Venu à la rencontre des commerçants de Lamorlaye, aux côtés d'Éric Woerth, député LR sortant en ballottage face à une candidate La République en Marche! dans la 4ème circonscription, M. Baroin a reconnu que la situation était "difficile" pour sa famille politique, même s'il a jugé qu'elle avait offert "une grande et belle résistance", avec 22% des voix au premier tour des législatives.

"Ne laissez pas passer la chance d'avoir Eric Woerth à l'Assemblée", un homme "courageux, droit et intelligent", qui a dû affronter la crise économique de 2008, "a inventé la réforme de l'Etat" et réalisé "la réforme de retraite la plus importante", comme ministre sous le quinquennat Sarkozy, a lancé un peu plus tard le pilote de la campagne LR, lors d'un meeting à Chantilly, la ville dont M. Woerth est maire depuis 1995.

Pour le second tour dimanche, "l'objectif, ce n'est pas la majorité. On ne l'aura pas. L'objectif, c'est d'accepter la défaite, de s'incliner avec respect devant le choix des électeurs", a-t-il cependant ajouté, devant environ 150 personnes.

Devant la presse à Lamorlaye, il avait alerté sur les risques de la razzia En Marche! attendue. "J'ai été le benjamin d'une Assemblée nationale en 1993 qui comptait près de 430 députés RPR et UDF. Ça donne l'impression que la société française n'est pas pleinement représentée", a-t-il dit. "Une majorité écrasante peut faire courir le risque, malgré elle, d'écraser le débat", selon l'ex-ministre.

Selon le sénateur-maire de Troyes, "les députés En marche! vont avoir le petit doigt sur la couture. Ils ne seront pas en marche, ils sont déjà en rangs serrés. On nous dit qu'ils ont déjà signé les engagements comme quoi ils vont accompagner tous les textes."

"Toutes les clés sont données à Emmanuel Macron, à lui tout seul, pas à la majorité puisque les candidats En marche! vont être élus sur son seul nom", a insisté M. Baroin, selon lequel le président Macron est "seul face à sa responsabilité", "éminente, immense".

Pour autant, a-t-il également déclaré, "je souhaite le succès de la France, donc le succès de son action".

Dans une référence au ministre de la Justice et président du MoDem François Bayrou, le chef de file LR aux législatives a néanmoins lâché que "quand on voit le numéro deux du gouvernement qui prend à témoin l'opinion publique sur les désaccords qu'il peut avoir avec le numéro un, le Premier ministre, franchement c'est un gouvernement qui est déjà à la peine sur beaucoup de sujets".

"C'est un gouvernement qui va réserver des heures, des semaines et des mois difficiles", a pronostiqué M. Baroin.