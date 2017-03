Borloo: "difficile" d'imaginer une "majorité" de droite et du centre

L'ancien ministre centriste Jean-Louis Borloo juge "difficile" mardi d'imaginer une "majorité" de droite et du centre après les soubresauts qu'a connus la campagne de François Fillon.

"Je ne suis vraiment pas dans le jeu politique. Je ne suis pas à la manœuvre mais la situation me paraît pathétique", dit dans Le Monde M. Borloo, à qui on a prêté des interventions en coulisses ces derniers jours pour trouver une solution à droite.

"La question se pose au-delà de l’élection présidentielle", dit-il. "Il faut se projeter à fin juin, au moment du vote de confiance au nouveau gouvernement", ajoute l'ancien président de l'UDI, qui tient mardi soir un bureau politique. Ses négociations avec LR en vue des législatives ont pâti des derniers rebondissements dans la campagne de M. Fillon.

"Y a-t-il une majorité possible et laquelle ? Peut-on encore dire aujourd’hui que c’est la droite et le centre ? A bien des égards, ça me semble difficile", dit l'ancien ministre.