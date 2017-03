Gérard Collomb regrette "une radicalisation d'une partie de la droite"

Le sénateur-maire de Lyon Gérard Collomb, soutien d'Emmanuel Macron, a critiqué dimanche la caricature du candidat d'En Marche! faite dans un tweet du parti Les Républicains, déplorant "une radicalisation d'une partie de la droite".

"On voit bien qu'il y a une radicalisation d'une partie de la droite qui ne supporte pas qu'Emmanuel Macron puisse arriver au pouvoir", a dit M. Collomb, interrogé sur France 3. "Elle se situe hors démocratie et c'est inquiétant", a-t-il ajouté.

LR avait publié vendredi une infographie intitulée "La Vérité sur la galaxie Macron", dépeignant le candidat d'En Marche! à la présidentielle, ancien banquier d'affaires, vêtu d'un costume-cravate et d'un haut de forme avec un nez crochu, un cigare et une faucille rouge. Autour de lui, on pouvait voir ses soutiens de gauche (Gérard Collomb, Jacques Attali, Robert Hue, Bertrand Delanoë) et François Bayrou.

Le tweet avait été retiré quelques heures plus tard. Le secrétaire général de LR a présenté des excuses. Le candidat LR à la présidentielle François Fillon a dénoncé samedi une "caricature inacceptable" et réclamé des "sanctions" internes.

"Le combat politique est rude mais il doit rester digne", a dit M. Fillon, ne tolérant pas que son parti "diffuse des caricatures reprenant les codes de la propagande antisémite" et donne "une image totalement contraire aux valeurs qui sont les nôtres".

"François Fillon doit aussi modérer ses propos, il a tendance à se radicaliser et la radicalisation ce n'est pas bon pour le pays", a dit M. Collomb.