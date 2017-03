Confiance en hausse pour Hollande, Macron, Mélenchon, Fillon

La cote de confiance de François Hollande (+5), comme celles d'Emmanuel Macron (+8), de Jean-Luc Mélenchon (+3) ou de François Fillon (+3) se sont améliorées depuis un mois, selon un sondage Ipsos diffusé mercredi.

Avec 25% des personnes interrogées qui portent un jugement favorable sur son action, le chef de l'Etat gagne 5 points par rapport au mois précédent, tandis que la cote du Premier ministre Bernard Cazeneuve reste stable à 40%.

Emmanuel Macron réalise pour sa part la plus forte percée au classement des personnalités, avec un bond de 8 points à 47%, selon ce baromètre mensuel pour Le Point. Alain Juppé progresse de 7 points en tête de classement à 54%, après l'annonce de sa décision de renoncer définitivement à l'élection présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon gagne 3 points avec 41% d'opinions favorables, Benoît Hamon 1 à 39% et Manuel Valls gagne 5 points à 32%.

Loin derrière, Nicolas Sarkozy progresse de 7 points avec 30% d'opinions positives. Tombé en bas de classement à la suite des accusations de soupçons d'emplois fictifs au profit de membres de sa famille, François Fillon en gagne 3 à 28%, selon cette enquête réalisée avant sa mise en examen mardi.

Marine Le Pen gagne 4 points à 30% et Nicolas Dupont-Aignan progresse de 5 à 24%.

Enquête réalisée par téléphone les 10 et 11 mars auprès de 957 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 point à 3,1 points.