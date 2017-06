Corbière (LFI) souhaite un groupe "clair et cohérent" présidé par Mélenchon

Alexis Corbière, porte-parole de La France insoumise élu député dimanche, a plaidé lundi pour la formation d'un groupe parlementaire "clair et cohérent" présidé par Jean-Luc Mélenchon et "sa voix pédagogique et entraînante".

"Ce que nous voulons, c'est faire un groupe qui est clair (...), un groupe d'opposition clair, pas un groupe où il y a de tout, comme ce groupe socialiste où il y a des socialistes élus en disant qu'ils sont macrono-compatibles et d'autres qui ne le seraient pas", a décrit M. Corbière, nouveau député de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis au micro de France Inter.

"Moi je souhaite que ce groupe soit présidé par Jean-Luc Mélenchon", a-t-il ajouté, estimant que "c'est bien que ce groupe soit aussi incarné par lui".

Interrogé plus précisément sur la possibilité de former un groupe avec les communistes qui ont obtenu onze sièges, il s'est montré plus évasif. Le groupe "sera un pôle de ralliement, ce qui sera clair et cohérent (...). Tous ceux qui sont pour adhérer à cette clarté, vous voyez, ce n'est pas grand-chose, sont les bienvenus", a-t-il expliqué.

"Franchement, plus il y aura de monde dans ce groupe, mieux ce sera", a-t-il ajouté, évoquant notamment Régis Juanico, député socialiste frondeur réélu dans la 1ere circonscription de la Loire.

La France insoumise avait imposé aux autres partis et mouvements de gauche la signature d'une charte pour obtenir son investiture. Cette charte prévoyait notamment le rattachement financier à LFI et la discipline de vote au sein du groupe. Des conditions que les communistes notamment ont refusé.

Au-delà, Alexis Corbière a de nouveau contesté à la nouvelle majorité sa "légitimité populaire, c'est-à-dire quelque chose qui permet de dire: +nous avons une assise suffisante pour faire telle ou telle chose+. "Quand on est élu avec un nombre aussi réduit et avec une base électorale aussi réduite, on doit comprendre ça", a-t-il estimé.