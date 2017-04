Débat: Dupont-Aignan s'adresse à l'électorat déçu de Fillon

Nicolas Dupont-Aignan a d'emblée envoyé des signes aux électeurs potentiels de François Fillon, évoquant Philippe Séguin et se démarquant de ceux "qui ont menti" aux Français.

"En politique, il y a ceux qui parlent et ceux qui font. Il suffit de regarder mon parcours pour savoir qui je suis et quel président je serai", a déclaré en préambule le candidat de Debout la France sur BFMTV et CNews.

Faisant référence à son "engagement aux côté de Philippe Séguin", mentor de François Fillon, le candidat souverainiste a affirmé avoir "toujours défendu les Français sans jamais (se) servir", un tacle au candidat de la droite , mis en examen dans le cadre d'une enquête concernant l'éventuel emploi fictif de sa femme à l'Assemblée nationale.

M. Dupont-Aignan, donné autour de 5% dans les sondages, s'est placé en garant de la probité, un créneau défendu durant la primaire par M. Fillon.

"Je suis fier d'avoir redressé une ville qui était en faillite et d'avoir été élu à trois reprises. J'ai toujours fait passer mes convictions gaulliste, républicaines et sociales. Aujourd'hui, Français, vous avez le choix. Soit vous continuez avec ceux qui ont ruiné la France et qui vous ont menti. Soit vous continuez avec moi, vous reprenez le pouvoir pour reconstruire une France forte, juste, belle", a-t-il ajouté.