Débat à onze: les derniers détails d'un débat "très cadré", selon son réalisateur

La parole va circuler "comme un ballon" dans le débat entre les candidats à la présidentielle diffusé mardi soir sur BFMTV et CNews, prévoit son réalisateur Jérôme Revon, qui a une longue expérience en politique mais aussi en sport et en divertissement.

Réalisateur de la dernière interview de François Mitterrand à l'Elysée, il a assuré la mise en images de nombreux affrontements politiques, mais aussi de "Fort Boyard", des Jeux Olympiques, de nombreux matchs de football et du 70e anniversaire du Débarquement en Normandie.

Q: En quoi votre expérience de réalisateur de rencontres sportives va-t-elle vous être utile ce soir? Quels sont les écueils à éviter?

Jérôme Revon: Le gros écueil serait de ne pas traiter tous les candidats de la même façon. On ne me l'a pas demandé, mais ma scripte va noter tous les plans de coupe, qui montrent les autres candidats pendant que l'un d'eux parle.

En 2012, les candidats avaient eu exactement le même temps de parole pendant le débat d'entre-deux tours, que j'ai réalisé. Laurence Ferrari (TF1) et David Pujadas (France 2), qui présentaient, ont aussi eu chacun le même nombre de plans de coupe.

On équilibrera au fur et à mesure, en essayant d'être le plus équitable entre les candidats et entre les présentatrices Ruth Elkrief (BFMTV) et Laurence Ferrari (passée sur CNews).

On va aussi avoir des difficultés si un candidat sort de son temps de parole, qui est d'1 min 30 par thème. S'il prend une minute de plus, il faudra redonner une minute à chacun. Ce soir ce sera très cadré. La parole va circuler comme le ballon dans un match de foot, et j'ai deux gardiennes de but.

- Quel dispositif technique est prévu pour cette formule inédite ?

Jérôme Revon: Les candidats sont éloignés les uns des autres, jusqu'à sept mètres entre François Asselineau et François Fillon, aux deux extrémités du plateau. On va faire des essais d'oreillettes, de sons, car il y a toujours une différence entre ce que l'on entend à l'antenne et ce que les candidats entendent en plateau.

Il y a des techniques qu'on croise avec le sport, qui est la plus belle école pour le direct. Par exemple, les onze caméras que j'utilise ce soir pour les gros plans sur les candidats ne sont que des longues focales que j'utilise dans les matchs de foot. Je peux aller jusqu'à l'oeil: si je veux, je peux aller +choper+ la larme.

D'un point de vue pratique, tous les réglages ont été faits lundi sur le plateau de la Plaine Saint-Denis, au nord de Paris (lumières, axes des caméras), où travaille une petite centaine de personnes. Aujourd'hui, on va répéter à partir de 16H00 avec les présentatrices.

- Qu'apportent les "plans de coupe" au débat?

Jérôme Revon: "Pendant le débat, j'aurai les yeux fixés sur les 11 plans très serrés des candidats. Quand l'un d'eux parle, je vais surveiller les autres pour voir leurs réactions, car cette fois j'ai droit aux plans de coupe, contrairement à ce qui s'était passé lors du débat d'entre-deux tours en 2012 entre François Hollande et Nicolas Sarkozy.

La règle voulait qu'on ne montre pas la personne qui ne parle pas. Je ne pouvais pas montrer Sarkozy pendant la tirade du "Moi, président". J'ai vu sa tête mais personne ne l'a vue.

Pourtant, le plan d'écoute est souvent plus intéressant, pour savoir si le candidat réagit, s'il est incrédule, s'il rit. Au-delà du rythme qu'il donne à la séquence, ce plan est une information. Cette fois, je peux réellement montrer ce qui se passe sur le plateau, comme pendant les primaires où c'était autorisé. A mon avis, c'est une règle qui tombera pour les prochains débats".

Jérôme Revon filmera dans les prochaines semaines les cérémonies du 8 mai avec la participation des présidents sortant et élu, et les deux soirées électorales des législatives sur France.