Débat pour la présidentielle: les retraites divisent les candidats

Le sujet des retraites a marqué des divergences entre les cinq candidats du débat télévisé lundi, François Fillon comparant le programme de Marine Le Pen à "la gauche en 1981" sur ce point, Jean-Luc Mélenchon voulant revenir au départ à 60 ans.

A la candidate du FN qui venait d'affirmer qu'il fallait recréer du travail "et pas demander en permanence aux Français des sacrifices" via les retraites, le candidat de la droite a jugé que sur ce sujet "le programme de Mme Le Pen, c'est le programme commun de la gauche en 1981", lors du débat télévisé sur TF1 et LCI.

"La gauche n'a jamais soutenu une seule des réforme des retraites qui permettent aujourd'hui (...) au gouvernement de plastronner en disant que l'équilibre des régimes est atteint", a grincé l'ancien Premier ministre et député LR, plaidant pour un "passage progressif à 65 ans" qui permettrait, selon lui, d'"augmenter les petites retraites et faire à la fin une réforme structurelle".

L'âge légal de départ a été relevé de 60 à 62 ans à partir de la génération née en 1955 par la réforme des retraites de 2010. Pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il faut avoir atteint l'âge légal mais aussi avoir cotisé suffisamment (166 trimestres, soit 41,5 ans pour la génération 1955).

Le candidat d'En Marche! Emmanuel Macron a ensuite estimé ce que proposait M. Fillon reviendrait à "faire des économies sur celles et ceux qui vont partir à la retraite", des économies sur "le dos des Français".

"Je ne propose pas de faire la énième réforme qui consiste à repousser l'âge de départ", a affirmé cet ancien ministre de l'Economie, vantant "une réforme en profondeur" en gardant un système par répartition, "où un euro cotisé donne droit aux mêmes droits pour tout le monde, quelle que soit votre catégorie".

Un contexte dans lequel "on pourra prendre en compte la pénibilité", qui "va progressivement monter en charge", pour être effectif "d'ici à 10 ans", a-t-il aussi promis.

Le socialiste Benoît Hamon a défendu la possibilité de "partir plus tôt" pour ceux ayant connu un métier pénible mais aussi sa proposition consistant à pouvoir transférer des trimestres à son conjoint pour avoir plus rapidement une retraite à taux plein.

Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a plaidé pour revenir à la retraite à 60 ans et aux 40 annuités, jugeant "incroyable qu'on soit revenu au niveau où on en était quand elles (les retraites) ont été créées en 1910". Pour cela, "il faut et il suffit que les femmes soient payées comme les hommes et, à partir de là, les cotisations sociales auxquelles ça donnerait lieu équilibreraient le régime", selon le candidat de La France insoumise.