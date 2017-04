Débat télévisé: certains risquent gros, d'autres moins, estime la presse

A quelques heures du débat inédit entre les onze candidats à l'élection présidentielle, la presse espère mardi que le débat ne tournera pas à la cacophonie et estime que les favoris ont tout à perdre et les petits tout à gagner.

"La vraie question est de savoir si ce débat servira vraiment la démocratie ou s’il tournera à la cacophonie", s'inquiète dans Sud-Ouest, Bruno Dive pour qui, comme pour tous ses confrères, "les gros ont tout à perdre et les petits ont tout à gagner", dans ce débat.

Pour Bernard Stéphan, de la Montagne, "les uns risquent gros quand d'autres ne risquent rien" Et dès lors poursuit-il: "ceux qui n'ont rien à perdre, mais rien à gagner, peuvent se permettre d'envoyer toutes les grenades dégoupillées contre ceux qui jouent leur leadership".

Ce qui fait dire à Olivier Pirot, de la Nouvelle République du Centre-Ouest, que ce rendez-vous pourrait se transformer "en un traquenard pour les cinq candidats favoris". "Ils savent qu’une maladresse, un mot de trop sont capables de leur offrir un plongeon dans les intentions de vote", explique Hervé Chabaud, dans l'Union/L'Ardennais.

- "Jour de gloire" -

D'autant que les "petits" prévient Yann Marec du Midi Libre, "seront mordants face aux favoris des sondages". Ce sera leur "instant de gloire" et ils voudront "défier les stratégies des poids lourds", relève Bernard Maillard, du Républicain Lorrain.

Ce sera leur "jour de gloire", titre pour sa part en Une Le Figaro et l'exercice de mardi est "redouté par les favoris", assure le quotidien conservateur dont l'éditorialiste pense qu'"il n’est pas certain qu’à l’issue de ce débat l’électeur soit plus avancé. D’autant plus que chacun des prétendants n’aura que 15 minutes pour convaincre".

"Les + petits+ candidats trouveront dans ce + speed dating+ inédit une formidable tribune médiatique pour séduire et exister aux côtés des + grands+, vieux routiers des plateaux", assure Stéphane Siret, dans Paris-Normandie. Ils vont "bénéficier d’une fenêtre de tir unique", reconnaît Philippe Marcacci, de l'Est Républicain.

"Peut-être au terme de ces échanges, les Français en sauront un peu plus sur la position et la dynamique de chaque candidat", espère François Ernenwein, dans La Croix.

Ce "débat aura au moins un mérite: rappeler que cette présidentielle n’est pas qu’un match à cinq", se réjouit Martin Vaugoude, dans Le Télégramme.

C'est une grande première: à 19 jours du premier tour de la présidentielle, les onze candidats ont rendez-vous mardi soir pour une joute télévisée à partir de 20H40 sur BFMTV et CNews, axée sur les thèmes cruciaux de l'emploi, la sécurité et le social.