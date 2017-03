En Marche! demande "le retrait" de Peillon de la campagne de Hamon

Le porte-parole d'En Marche! Benjamin Griveaux a demandé vendredi dans un communiqué "le retrait de Vincent Peillon de la campagne de Benoît Hamon", après une référence hasardeuse aux chambres à gaz faite par l'ancien ministre de l’Éducation sur France Info.

Interrogé sur ses propos sur CNews, mercredi, selon lesquels Emmanuel Macron serait la "vérification expérimentale des propos de (Marine) Le Pen" sur l'"UMPS", M. Peillon a expliqué: "Il semblerait qu’il y ait des gens de l’UMP et du PS qui se mettent ensemble. Vous savez, il y a quelque chose heureusement de têtu dans l’Histoire, c’est comme ça qu’on sait qu’il y a eu des chambres à gaz, et qu’on ne peut pas le nier, il y a aujourd’hui des gens de l’UMP, il me semble (Jean-Paul) Delevoye, il y a des gens du PS, il me semble (Bertrand) Delanoë…".

"Je suis sur des faits (...) On n'est pas dans l'interprétation", a poursuivi M. Peillon.

Ces propos confinent à "l’ignominie", selon En Marche!. "Libre à chaque candidat et à chaque campagne de trahir ses valeurs, de renier ses convictions et les combats qui ont été les siens depuis des décennies (...) Mais la comparaison d'En Marche! avec les chambres à gaz est un point de non-retour", accuse le porte-parole du mouvement de M. Macron.

"C'est pourquoi nous condamnons avec la plus grande force ce dérapage inqualifiable et demandons à M. Hamon la mise à l'écart définitive de Monsieur Peillon de la campagne présidentielle", conclut-t-il.