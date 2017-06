En Marche! largement en tête, l'abstention encore en hausse au second tour

La République en Marche l'emporterait largement dimanche au second tour des législatives, avec dans tous les cas de figure environ 60% des voix, lors d'un scrutin marqué par une nouvelle poussée de l'abstention, selon un sondage Opinionway Orpi diffusé jeudi.

La formation d'Emmanuel Macron remporterait entre 440 et 470 sièges sur les 577 que compte l'Assemblée nationale, Les Républicains alliés à l'UDI de 70 à 90 sièges, et le Parti socialiste et ses alliés de 20 à 30, selon les projections de l'institut.

La France insoumise et le PCF décrocheraient 5 à 15 sièges, le Front national entre 1 et 5. De 3 à 10 sièges reviendraient à d'autres candidats.

Dans l'hypothèse d'un duel entre un candidat LR/UDI et celui d'En Marche! ce dernier recueille 58% d'intentions de vote contre 42% au représentant de la droite, selon cette enquête pour Les Échos et Radio classique.

En duel contre le Front national, le candidat d'En Marche! l'emporterait avec 60% des voix contre 40% à celui du FN. Face à un candidat de gauche (PS/alliés ou La France insoumise), le candidat macroniste recueille 59% contre 41%.

La participation au second tour est évaluée à 46% du corps électoral, en baisse par rapport à celle déjà très faible (48,7%) du premier tour.

Près de huit Français sur dix (78%) se disent sûrs de leur choix. Les électeurs interrogés sont en revanche partagés sur leur souhait de voir Emmanuel Macron disposer d'une majorité à l'Assemblée : si 48% le souhaitent, 50% sont d'un avis contraire.

Enquête réalisée en ligne du 13 au 15 juin auprès de 2.901 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.