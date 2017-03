Estrosi appelle Fillon à renoncer à son rassemblement à Paris

Le président LR de la région PACA Christian Estrosi appelle François Fillon à renoncer à son rassemblement de soutien prévu dimanche à Paris, mais pas, "pour l'instant", à sa candidature à la présidentielle, dans une interview à paraître samedi dans Nice-Matin.

"Il apparaît clairement que La manif pour tous et Sens commun sont en première ligne dans l'organisation de cette manifestation, et cela me gêne", déclare au quotidien régional M. Estrosi, qui soutenait initialement Nicolas Sarkozy lors de la primaire de la droite. "A l'heure où je me bats de toutes mes forces contre le Front national, je ne veux pas que les idées portées par notre famille politique soient dévoyées", ajoute celui qui est aussi premier adjoint au maire de Nice.

"Par ailleurs, ce rendez-vous donne l'impression d'un défi aux institutions de notre pays, et cela n'est pas possible non plus", poursuit-il. "Après avoir pris la défense des policiers, je ne souhaite pas que l'on crée artificiellement des conditions susceptibles de générer des tensions", dit le président de la région Paca, faisant référence aux appels à une contre-manifestation.

Interrogé sur l'hypothèse d'un retrait de M. Fillon, M. Estrosi affirme vouloir "pour l'instant, être un facteur de rassemblement". "Notre électorat est aujourd'hui divisé en deux. J'ai donc entrepris de discuter avec les amis de ma famille politique pour être un facteur de cohésion", ajoute-t-il.

"Je ne demande pas qu'on chasse l'un pour mettre l'autre à sa place. En même temps, je n'ai pas dissuadé un certain nombre d'élus qui sont proches de moi" d'appeler au remplacement de M. Fillon, dit encore M. Estrosi.

Vendredi soir, le président délégué LR de la région PACA, Renaud Muselier, avec 45 conseillers régionaux, a demandé à François Fillon de se retirer.

En dépit des défections et des pressions pour qu'il cède sa place à Alain Juppé, François Fillon a appelé vendredi soir ses partisans à "résister" et à venir "très nombreux" au rassemblement en son soutien dimanche au Trocadéro.