Grèce: une usine abandonnée devient le foyer de 600 migrants

Une usine abandonnée à l'extérieur d'Athènes est devenue le foyer de plus de 600 migrants, principalement afghans. Près de 60.000 personnes, dont de nombreux jeunes Syriens, Afghans et Pakistanais, sont bloqués en Grèce depuis plus d'un an, après que les pays sur la route des migrants vers l'Europe de l'Ouest ont fermé leurs frontières. IMAGES. Durée: 00:57