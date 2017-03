Guyane: Fillon veut "des mesures exceptionnelles pour la sécurité"

François Fillon, candidat LR à la présidentielle, a affirmé jeudi qu'il fallait "des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité en Guyane", estimant aussi que ce département d'outre-mer avait besoin "de beaucoup plus d'autonomie".

"Il y a un problème immédiat -je m'y étais rendu il y a quelques mois et je l'ai constaté- c'est un problème d'insécurité. La base de cette colère, c'est d'abord les questions d'insécurité", a déclaré M. Fillon sur RTL, alors que la Guyane est paralysée par un vaste mouvement social depuis 10 jours.

"Je pense qu'il faut des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité en Guyane. Il y a des trafiquants brésiliens qui tiennent un quartier de Cayenne, qui se déplacent quasiment avec des armes, c'est une situation tout à fait exceptionnelle et qui nécessite un effort d'urgence", a-t-il affirmé.

Selon lui, sans "reprise en main des conditions de sécurité", "il n'y a aucune solution possible au problème guyanais".

M. Fillon a également estimé que "la Guyane a besoin de beaucoup plus de liberté, de beaucoup plus d'autonomie, et des conditions en termes économiques et sociales qui lui permettent de s'insérer dans l'environnement régional qui est le sien".

François Fillon a par ailleurs jugé que la somme de 4 milliards évoquée par le site internet des Echos comme étant sur la table des négociations était "un chèque en bois". "C'est un chèque en bois puisque c'est 4 milliards sur les majorités suivantes, sur les générations à venir".

Selon le site du quotidien économique, les ministres "seraient en mesure de poser sur la table des négociations un pacte de développement de la Guyane de 4 milliards sur un peu moins de 10 ans". Des informations que Matignon a aussitôt démenties.