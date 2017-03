Hidalgo appelle Fillon à renoncer au rassemblement du Trocadéro

La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, a appelé samedi François Fillon à renoncer à son rassemblement de dimanche au Trocadéro, le voyant comme "un acte grave de faillite morale et politique" qui "ne devrait pas avoir droit de cité à Paris".

Dans un message publié sur sa page Facebook, Mme Hidalgo juge que ce rassemblement "auquel François Fillon a appelé ceux qui le soutiennent encore" comme candidat de la droite à la présidentielle n'a "d'autre but que de manifester leur opposition aux magistrats, aux services de police et aux journalistes qui participent depuis plusieurs semaines, chacun à leur niveau et dans leur rôle, à faire éclater la vérité" sur des emplois fictifs présumés.

"Notre attachement à la liberté nous impose de dénoncer cette manifestation comme un acte grave de faillite morale et politique, contraire à nos valeurs, qui ne devrait pas avoir droit de cité à Paris", selon l'édile socialiste.

Et d'ajouter que "Paris, notre capitale, a fondé son Histoire sur la recherche permanente de justice et de démocratie", ses habitants n'ayant jamais hésité, par les urnes, par les manifestations, parfois même par l'insurrection et les barricades, à proclamer la République, à défendre nos institutions, et à s'opposer à toute remise en cause des contre-pouvoirs".

Pour Mme Hidalgo, "Paris est connue et respectée dans le monde entier pour cela", "et voilà que certains voudraient aujourd'hui marcher sur le parvis des droits de l'Homme pour y tenir un discours profondément démagogique et délétère".

"En tant que maire de Paris, je demande à François Fillon de retrouver la dignité et le sens des responsabilités qu'un grand nombre de Français lui ont prêtés lors de la primaire, en renonçant à organiser cette manifestation qui met en danger les principes républicains que nous avons en partage", a-t-elle conclu.