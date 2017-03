Hollande se donne pour mission d'"éviter que le populisme" ne l'emporte

François Hollande s'est donné lundi pour ultime mission avant la fin de son mandat d'"éviter que le populisme, le nationalisme, l'extrémisme ne puissent l'emporter" dans le monde et particulièrement en France, devant la prestigieuse "Conférence de Singapour".

"J'ai encore à faire pour éviter que le populisme, le nationalisme, l'extrémisme ne puissent l'emporter, y compris dans mon propre pays", a souligné le chef de l'Etat, qui avait entamé dimanche dans la cité-Etat la dernière grande tournée internationale de son mandat.

"Par ailleurs, pour les activités privées, je n'en avais pas avant, je n'en ai pas eu pendant (ma présidence), je vous l'assure, et je n'en aurai pas après", a-t-il répondu à une question d'un jeune patron français qui faisait allusion à Nicolas Sarkozy, entré au Conseil d'administration du groupe Accor.

"Le refus (du populisme), ce n'est pas une mission qui est simplement celle du président de la République, c'est une affaire de citoyens, une affaire de responsables qui, à un moment ou un autre, doivent élever la voix", a cependant souligné le chef de l'Etat sortant.

"Et pour ce qui me concerne, je continuerai à parler autant que nécessaire et à faire en sorte que ce que j'ai fait comme président puisse avoir une suite", a-t-il enchaîné sans plus de précisions, évoquant son action à l'égard de l'Asie, de l'Afrique, du Moyen-Orient et "bien sûr" aussi de l'Europe.

Pour François Hollande, on ne peut pas "juger une présidence" immédiatement après son terme alors qu'on ne "sait ce qu'elle a pu avoir comme conséquences que bien après".

"Mais pour qu'on puisse vraiment le savoir, je veillerai à en parler directement et autant que nécessaire", a-t-il ajouté avant de plaisanter: "C'est mieux que je le fasse moi-même (plutôt) que d'autres le fassent à ma place".

Troisième dirigeant français à s'exprimer devant la "Conférence de Singapour" après Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre, François Hollande a succédé au pupitre de ce rendez-vous annuel très couru à de nombreux grands de ce monde, parmi lesquels la chancelière allemande Angela Merkel ou l'ancien secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger.

Evoquant la situation internationale et l'élection de son homologue américain Donald Trump, il a de nouveau mis en garde contre "la tentation du repli sur soi", prônant au contraire le "multilatéralisme" et une "mondialisation régulée".

François Hollande devait s'envoler lundi soir pour la Malaisie avant de rejoindre mercredi l'Indonésie, au terme de cette tournée en Asie du Sud-Est.