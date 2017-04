La présidentielle est "une élection infantilisante pour les Français" (Filippetti, PS)

Aurélie Filippetti, porte-parole de Benoît Hamon, a jugé lundi que la présidentielle était "une élection infantilisante pour les Français", fustigeant des "bagarres virilistes".

L'élection présidentielle "est une élection infantilisante pour les Français", a affirmé l'ex ministre PS de la Culture sur Radio Classique, dénonçant "ses petites bagarres virilistes qui finalement sont des querelles quasiment d'ego".

"Je pense qu'il est temps de tourner la page d'une certaine manière de faire de la politique où considère qu'en fait c'est le tout à l'ego", a -t-elle poursuivi.

"On doit maintenant considérer que les Français sont adultes, qu'il ont besoin d'autre chose", a fait valoir Aurélie Filippetti. "Ils ont besoin qu'on fasse davantage confiance à un régime plus parlementaire, ils ont besoin qu'on fasse confiance au paritarisme, ils ont besoin qu'on fasse confiance aux corps intermédiaires et ils ont besoin qu'on fasse confiance aux citoyens".

Selon elle, "Benoît Hamon porte ce changement". "On est dans une élection présidentielle qui personnalise et même ultra-personnalise le scrutin, et lui il essaie d'incarner autre chose".