Lamour au sujet de Guaino: "qu'il s'en aille"

Jean-François Lamour, président de la commission nationale LR d'investiture, a invité lundi Henri Guaino, qui a redit qu'il ne voterait pas pour François Fillon, à quitter Les Républicains.

"Quand on fait partie d'une famille politique, on en accepte les règles. Sinon, on n'en est pas", a déclaré M. Lamour sur LCP. "Or Henri Guaino était encore la semaine dernière, mardi dernier, à la réunion du groupe LR à l'Assemblée nationale. S'il n'est plus dans la famille, qu'il en sorte, mais qu'il prenne la décision".

"Il nous donne beaucoup de leçons de posture, qu'il prenne sa décision, qu'il s'en aille, puisqu'il ne partage pas, semble-t-il, nos positions", a-t-il ajouté.

Le député LR des Yvelines, qui n'a pas réussi à rassembler les parrainages nécessaires à une candidature à la présidentielle, a répété lundi qu'il ne voterait pas pour le candidat de la droite. "Non, je ne voterai pas François Fillon", a-t-il dit sur Europe 1.

"Henri Guaino a été élu en faisant partie d'une famille politique, dans une circonscription imperdable", a relevé Jean-François Lamour. "Des propos comme ceux-là évidemment vont nous interroger", a-t-il poursuivi, rappelant que "sa circonscription est réservée". "Ce sera effectivement aux Républicains, au secrétaire général Bernard Accoyer et au président du comité politique, Gérard Larcher, d'évoquer le sujet quand ce sera nécessaire".