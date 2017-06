Laurent (PCF) appelle à voter pour Vallaud-Belkacem (PS) dans le Rhône

Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, a appelé mardi à voter pour la candidate PS Najat Vallaud-Belkacem dans la sixième circonscription du Rhône, face au "candidat de la finance" de La République en marche, Bruno Bonnell.

"Mon conseil aux électrices et électeurs de gauche est clair: utiliser plutôt le bulletin de vote Najat Vallaud-Belkacem pour écarter (le) candidat de la finance" Bruno Bonnell, a écrit Pierre Laurent dans un message publié mardi sur le site de la candidate PS.

Dans la sixième circonscription du Rhône, l'ex-ministre socialiste affronte Bruno Bonnell, candidat REM en ballottage très favorable. Dans ce fief historique de la gauche, ce proche de Gérard Collomb a obtenu 36,69% des voix contre 16,54% à son adversaire.

Dès dimanche, Najat Vallaud-Belkacem a donc appelé "toutes les formations politiques de gauche à faire bloc" autour de sa candidature à l'élection législative.

C'est chose faite pour le Parti communiste français (PCF): "A quoi servirait-il d'élire dans votre circonscription un député d'En Marche de plus ?, a interrogé Pierre Laurent mardi. Et de répondre lui-même: "A vous, rien. Au monde patronal et de la finance, beaucoup."

"Bruno Bonnell est un de ces nombreux actionnaires des milieux d'affaires (...). Champion de l'évasion fiscale (...). Il s'empressera de voter les ordonnances contre le code du Travail", a estimé M. Laurent dans son message publié sur le site de Najat Vallaud-Belkacem.

Cette prise de position de Pierre Laurent n'a pas fait que des heureux au PCF.

"J'apprends par Twitter que Pierre Laurent soutient Najat Vallaud-Belkacem. En tant que responsable éducation du PCF, je suis scandalisée", a réagi sur Twitter Marine Roussillon, responsable du secteur école du PCF.