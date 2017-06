Législatives : Estrosi demande un "débat sur la ligne" LR après "la plus lourde défaite" pour son parti

Le maire LR de Nice Christian Estrosi a demandé dimanche "un débat sur la ligne du parti, sur ses valeurs et sur la confiance apportée au gouvernement (...) dès demain" après la "plus lourde défaite" de son parti.

"C'est la plus lourde défaite de notre famille politique sous la Ve République. Sachons tirer ce soir les leçons de cet échec", a tweeté l'édile, réclamant que ce débat ait lieu "au bureau politique et avant la réunion du groupe parlementaire", alors que l'alliance entre Les Républicains (LR) et l'UDI obtiendrait entre 128 et 130 sièges, selon les estimations des instituts.

"Depuis des semaines, avec certains, nous alertons la direction #LR sur l’échec programmé d’une stratégie du + petit dénominateur commun+", a expliqué le président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Christian Estrosi réclame un "bilan", estimant qu'il était "temps que [son] parti parle de nouveau aux classes moyennes et populaires".

"Nous n’avons pas été entendus, nous en payons le prix", a-t-il ajouté.