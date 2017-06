Législatives: Marine Le Pen a voté à Hénin-Beaumont

La présidente du Front national Marine Le Pen, candidate aux législatives dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, a voté dimanche vers 11 heures à Hénin-Beaumont, a constaté un journaliste de l'AFP.

La candidate malheureuse à l'élection présidentielle, vêtue d'une chemise et d'un pantalon bleus, a glissé son bulletin dans l'urne sous les flashes d'une vingtaine de photographes, venus bien moins nombreux que lors de la présidentielle. Mme Le Pen était accompagnée par Steeve Briois, maire FN de cette ville située dans l'ex-bassin minier, un des fiefs du Front National.

Interrogée par des journalistes sur l'apparente faible participation dans ce bureau de vote, Mme Le Pen a estimé qu'"il y a une forme de lassitude, après une série de séquences électorales, les primaires et les présidentielles".

Mais "il faut que les gens aillent voter, c'est important", a-t-elle ajouté à la sortie de l'école Rousseau avant de monter dans une voiture.

En 2012, Marine Le Pen avait échoué à quelques centaines de voix près à obtenir un siège à l'Assemblée nationale, battue par le candidat PS Philippe Kemel.

Marine Le Pen avait obtenu plus de 41% des voix dans cette circonscription au premier tour de la présidentielle le 23 avril, et plus de 58% au deuxième, dont 61% des voix à Hénin-Beaumont même.